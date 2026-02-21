Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Lazio, Sarri conferma le brutte sensazioni: "Sospetta frattura alla clavicola per Rovella"

© foto di www.imagephotoagency.it
ieri alle 23:45Serie A
Stefano Scarpetti

Dopo il pareggio a reti inviolate conquistato dalla Lazio al Unipol Domus Arena è intervenuto ai microfoni di Dazn il tecnico Maurizio Sarri:

Vista la superiorità numerica si può parlare di occasione persa?

“Siamo stati cinque minuti in superiorità numerica. Mi sono innervosito per alcune scelte perché la squadra ha messo che poteva. Abbiamo portato troppo palla senza concedere la profondità. Bene ibn fase difensiva ma in avanti troppo poco per vincere”

I numeri sono penalizzanti. I gol da chi possiamo aspettarli e la crescita di Maldini per diventare punta?

“Non attacca la profondità può migliorare nell’attaccare l’area. Più dura negli attacchi agli spazi, con lui abbiamo segnato. Il nostro campionato è tutto un rincorrere di difficoltà. Oggi si è fermato Rovella per un sospetto frattura della clavicola”.

Come si trovano le motivazioni?

“Questo è un gruppo sano non mancano le motivazioni. La squadra era dentro la partita, giocare senza i tifosi per una scelta anticostituzionale è assurdo. Se io sono in autostrada c’è uno contromano mi tolgono la patente anche a me”.

