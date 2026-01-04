Live TMW Lazio, Sarri: "Divario tecnico palese. Mercato? Ho fatto riunioni, parlate col ds"

La Lazio torna a perdere in casa quattro mesi dopo il ko nel derby e cede nettamente nella prima partita del 2026 contro il Napoli campione d'Italia.

È iniziata la conferenza stampa di Maurizio Sarri.

Ha inciso il mercato sulla prestazione di oggi. Ha chiesto dei nomi specifici alla società?

"Per quanto riguarda la partita il divario tecnico è palese, probabilmente avremo perso ugualmente ma ci abbiamo messo del nostro. Abbiamo fatto un primo tempo che in fase difensiva è stato un vorrei ma non posso, sembravamo orientati a pressare alto ma per timore ci siamo abbassati e abbiamo perso tutti gli uno contro uno. L'unica fase vera della partita è stata all'inizio del secondo tempo, ci abbiamo messo qualcosa di nostro in negativo. Ho fatto delle riunioni con il direttore, di mercato dovete parlare con lui. Ho fatto qualche nome per far capire le caratteristiche, ma poi dipende da loro".

Le discussioni e le polemiche arbitrali rischiano di diventare un alibi per la squadra?

"Siamo la seconda squadra in Serie A per minor numero di falli fatti eppure siamo la squadra con più espulsioni. Questi numeri non mi tornano un granché, ma questo è un argomento affrontato anche ieri in riunione tecnica, gli arbitri non devono essere un alibi. Se quelli subiti sono errori rimangono, è inutile starci a pensare. Abbiamo affrontato e spesso superato mille difficoltà, mettiamo anche questa difficoltà nella lista. Abbiamo preso altre due espulsioni evitabili e questo ci mette in difficoltà per la prossima partita, dalla seconda giornata abbiamo 6/7 giocatori fuori con varie motivazioni. Il momento di mercato è un momento di difficoltà per tutti, la gestione dei giocatori è difficile. Per questo tutti gli allenatori chiedono di far chiudere prima il mercato estivo e di fare una finestra di dieci giorni a gennaio, tanto il 70% delle operazioni si fanno negli ultimi due giorni".

Cataldi e Rovella possono giocare insieme? Cancellieri può essere il centravanti per mercoledì?

"Non ho voluto Cancellieri centravanti, è arrivato in un'operazione che doveva essere più vasta e abbiamo fatto dei tentativi quando ci mancava il centravanti. Rovella e Cataldi possono giocare insieme in emergenza un paio di partite, ma per caratteristiche nessuno dei due ha caratteristiche da interno. Li vedo meglio come vertici di centrocampo, poi nell'esigenza possono anche giocare insieme".

L'arrivo di un giocatore come Insigne presuppone un cambio di modulo per far coesistere i nuovi acquisti?

"Penso di no, il ruolo di vice-Zaccagni in questo momento è la problematica minore che abbiamo. Abbiamo esigenze maggiori in altri ruoli, si può completare la rosa ma questa non è la mia priorità".

È terminata la conferenza stampa di Maurizio Sarri.