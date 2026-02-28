Lazio, priorità Coppa e turnover a Torino. Corriere di Roma: "Doppia Lazio: ecco il piano Sarri"

La Lazio mette nel mirino la Coppa Italia e prepara una gestione mirata delle energie in vista della semifinale d’andata contro l’Atalanta. Con l’Europa lontana in campionato, i biancocelesti puntano tutto sulla competizione nazionale. A Torino, contro i granata, Sarri opererà un turnover ragionato per arrivare al meglio alla sfida di mercoledì.

All’Olimpico, che sarà deserto per la protesta dei tifosi, mancheranno elementi importanti come Rovella e Pedro. Basic e Gila, in fase di recupero, non verranno rischiati contro il Toro e sono destinati a tornare utili contro l’Atalanta. In difesa spazio a Provstgaard e Romagnoli, con possibile staffetta per gestire le forze. Lazzari è rientrato e si alternerà con Marusic.

A centrocampo Cataldi e Taylor dovranno stringere i denti, nonostante il bisogno di rifiatare, mentre Dele-Bashiru sarà impiegato in campionato. In attacco Dia è condizionato dai problemi fisici, con Ratkov e Maldini che si giocano una maglia. Sulla destra Isaksen e Cancellieri verranno alternati, mentre Zaccagni sarà chiamato a dare risposte dopo una prova opaca al rientro. La partita che conta di più, però, resta quella con l’Atalanta.