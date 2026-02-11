Dentro o fuori con la Lazio. Il Corriere di Bologna in apertura: "Serve la partita perfetta"
"Dentro o fuori con la Lazio. Italiano: serve la partita perfetta". Titola così in prima pagina il Corriere di Bologna, che si concentra sul quarto di finale in programma questa sera al Dall'Ara contro i biancocelesti. Una sfida delicatissima per i campioni in carica, le cui speranze di accedere alle prossime coppe europee passano specialmente dalla Coppa Italia. Il Bologna inoltre non vuole cedere il passo nell'albo d'oro, puntando fortemente alla semifinale contro l'Atalanta.
Il tecnico Vincenzo Italiano alla vigilia del match ha confermato le ambizioni dei felsinei, che dovranno giocare una partita praticamente perfetta per superare la Lazio. I rossoblu allo stesso modo devono reagire di fronte alla crisi dei risultati, certificata dalle tre sconfitte consecutive incassate in campionato contro Genoa, Milan e Parma. La prova contro i capitolini, quindi, arriva anche come un potenziale punto di svolta della stagione degli emiliani.
Italiano sembra propenso a confermare il 4-2-3-1 per la gara di questa sera. Skorupski tra i pali, centrali Heggem e Lucmi con Zortea e Miranda a presidiare le corsie. In mezzo al campo spazio per Pobega e Freuler mentre sulla trequarti dovrebbe agire Odgaard, con Orsolini e Cambiaghi sulle corsie. In avanti, infine, il peso dell'attacco ricadrà ancora una volta su Castro.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.