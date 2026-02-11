Adesso o mai più. Il Corriere della Sera (Roma) in apertura: "Lazio, obiettivo Coppa Italia"
"Adesso o mai più: la Lazio punta la Coppa". Titola così in prima pagina l'edizione romana del Corriere della Sera, che si concentra sulla sfida di Coppa Italia che metterà di fronte Bologna e Lazio. Una gara fondamentale per la stagione dei biancocelesti, che puntano ad andare fino in fondo alla competizione per rendere meno amara la stagione. La Coppa Italia non varrebbe soltanto un trofeo in più ma anche l'accesso alla prossima edizione dell'Europa League, che sembra compromessa guardando al percorso in campionato.
La competizione sembra la via più accessibile, se non l'unica, per qualificarsi alle prossime coppe europee. Il tecnico Maurizio Sarri inoltre non ha mai vinto questo trofeo, che la Lazio non porta a casa dalla stagione 2018-2019. In caso di qualificazione i biancocelesti in semifinale incrocerebbero proprio l'Atalanta, avversaria che nella finale di sette anni fa venne sconfitta per 0-2 dai capitolini.
Sarri anche al Dall'Ara dovrebbe rilanciare ancora una volta il suo 4-3-3: Provedel in porta, centrali Provstgaard e Romagnoli con Marusic a destra e Pellegrini a sinistra. In cabina di regia confermato Cataldi, supportato da Dele-Bashiru e Taylor. In avanti invece il riferimento offensivo dovrebbe essere Daniel Maldini, con Isaksen e Pedro a supporto come esterni.
