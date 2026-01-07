TMW Lazio, scelto il sostituto di Guendouzi: trattativa con l'Ajax per Taylor. I dettagli

La Lazio ha scelto il sostituto di Matteo Guendouzi. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW il club biancoceleste ha messo nel mirino il centrocampista dell'Ajax Kenneth Taylor e ha già intavolato una trattativa per provare a portarlo a Roma non appena uscirà il francese, che ha l'accordo con il Fenerbahce.

La Lazio ha chiesto informazioni e in un primo momento l'Ajax aveva chiesto 20 milioni di euro per lasciar partire il giocatore, con il club biancoceleste che però aveva come obiettivo quello di arrivare a 15 avendo già un accordo di massima con l'entourage del giocatore. Nelle ultime ore, però, sempre secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW, gli olandesi hanno aperto totalmente alla cessione e il sì definitivo dovrebbe arrivare a breve. Rimangono ancora da limare alcuni dettagli, ma l'obiettivo è quello di portarlo nella Capitale possibilmente entro la fine di questa settimana.

Possibile che Taylor possa atterrare in Italia già nei prossimi giorni per un'operazione che si chiuderà sulla base di 15 milioni di euro di parte fissa più 2 milioni di bonus.