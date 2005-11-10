Prima ancora di chiedere rinforzi, Gennaro Gattuso vuole blindare il gruppo che ha costruito in questi mesi. I 29 punti conquistati dalla Lazio in 11 giornate, con 25 gol realizzati da 12 marcatori diversi, certificano la forza del collettivo. Come riportato da Il Messaggero, il tecnico ha ricevuto una promessa dalla società: nessuno partirà a gennaio. Lo stesso allenatore ha parlato nelle ultime settimane con Isaksen, Taylor e Provstgaard, destinatari di alcune offerte di mercato. Tutti e tre hanno manifestato la volontà di restare a Formello.

Lazio al lavoro per scongiurare il blocco del mercato

Nel frattempo Claudio Lotito e Angelo Fabiani lavorano per evitare il blocco totale della prossima sessione di calciomercato. Dal 15 novembre la società conosce la cifra da coprire e avrà tempo fino al 30 novembre per sistemare i conti. Il presidente biancoceleste conta di rientrare nei parametri attraverso crediti futuri e asset, senza escludere un'immissione di denaro.

Da Lang a Perisic: i dubbi di Gattuso

Alla Lazio servirebbero una mezzala e un vice Zaccagni, ma Gattuso non vuole compromettere gli equilibri dello spogliatoio. Da qui le perplessità su alcuni dei profili accostati ai biancocelesti: Noa Lang per la sua personalità esuberante, Federico Chiesa per le difficoltà già riscontrate dal tecnico in Nazionale e Ivan Perisic per una questione anagrafica. I 37 anni del croato, infatti, mal si conciliano con il progetto di ringiovanimento dell'organico.