Catania, completata l'acquisizione del marchio storico: ieri sera la firma di Grella
Daniel Uccellieri
Il Catania FC si è aggiudicato il marchio storico del Calcio Catania per 250 mila euro. La società rossazzurra nelle scorse settimane ha ufficializzato l'acquisizione attraverso una nota, mettendo così fine alla procedura competitiva per uno dei simboli più rappresentativi della storia calcistica etnea. Un passaggio importante per il club e per una tifoseria da sempre legata ai colori e all'identità della squadra.
Ieri l'ultimo passaggio, con la firma dell'atto notarile da parte del vicepresidente Vincenzo Grella, avvenuta nello studio del notaio catanese Paolo Di Giorgi.
Questo il comunicato del Catania
"Ieri sera presso lo studio del Notaio catanese Paolo Di Giorgi il Catania FC, con la firma di Vincenzo Grella, ha perfezionato l'acquisizione del marchio storico del Calcio Catania".