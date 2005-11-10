Daniele Galloppa, tecnico del Modena, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con la Juve Stabia. Queste le sue parole riportate da Parlandodisport.it: “Sosta? E’ stata proficua e serve sempre per lavorare e recuperare energie e qualche ragazzo che è stato assente. Abbiamo lavorato tanto, perchè poi di tempo per lavorare ne avremo poco.

Prossimo ciclo di partite? 24 punti sono tanti, ma poi si volterà pagina e non posso cadere nell’errore di dare slogan in un campionato così equilibrato. Dobbiamo proteggere quello che stiamo facendo, provando a continuare a stupire e a giocare per vincere, provando a pensare partita per partita.

Montevago, Ambrosino e Belotti insieme? È qualcosa a cui sto pensando, sia di giocare con tutti e tre insieme che di metterli in corsa. Devo mettere tutto sul piatto, sia l’avversario che la possibilità di cambiare a gara in corso. E’ già successo contro il Verona, che era in dieci in quella circostanza, e si può riverificare.

Juve Stabia e tre gare in una settimana? Incontriamo una squadra che ha una sua identità, vuole avere la palla e giocare. Ben venga, perchè sarà una partita aperta: ha giocatori forti e di categoria e sappiamo le difficoltà di questa partita. Ci siamo fatti un’idea del piano di battaglia, ma quando c’è emergenza si fa fatica a pianificare tutto: mi piace dosare le energie alla terza partita della settimana e non alla prima o alla seconda.

Infortunati? Recupereremo Nador, che sarà convocato anche se si è allenato solo oggi. Per quanto riguarda gli altri, è stato bello vedere Manquant toccare di nuovo la palla. Anche Stenio ha rivisto il campo e Zampano e Tonoli stanno facendo passi avanti grandi. Non sarà convocato Acquah, che ha avuto un leggero risentimento e per questo preferiamo non rischiarlo. Santoro sta bene.

Mercato? Ho sempre detto che sono contento della squadra che ho e ho la fortuna di lavorare benissimo: mi sento benissimo per come lavoro con il direttore Bonato, che mi dà grande serenità e con cui ci confrontiamo tanto. Ha esperienza, ma si fida di un allenatore giovane. Per quanto riguarda la rosa, dove saremo dopo Natale ci potrà dare una spinta diversa: dovremo conservare quello che abbiamo e semmai pensare a qualcosa che possa dare una mano, ma senza stravolgere un gruppo che ci sta dando risultati.

Difesa a quattro e Azzi? A Chiavari abbiamo giocato a quattro con Imputato e Nieling terzini. In Italia si hala tendenza di cercare l’errore: c’è chi dice che ci meritiamo di stare lì e chi dice l’opposto. Io ho già fatto tanti complimenti a questi ragazzi: abbiamo cambiato moduli e giocatori e la forza di questa squadra è l’identità e il gruppo. Non ci sta cambiando niente giocare a tre e a quattro: anche domani giocheremo con una squadra in grado di fare entrambi i moduli. Ad Azzi voglio bene e sono sicuro che farà bene.

Di Nardo-Belotti? Hanno fatto 14 gol in due: Di Nardo si sta riconfermando, è un giocatore di cui si era anche parlato ad inizio mercato, mentre Andrea un allenatore penso che non lo cambi con nessuno e abbiamo anche altri giocatori forti: i nostri attaccanti ci hanno portato tanti punti e abbiamo tante armi per far gol.

Mentalità? Sulla mentalità questa squadra ha sbagliato poco, si può crescere ancora a livello individuale e di espressione di gioco. I ragazzi che erano più indietro a luglio hanno fatto passi avanti enormi, come Montevago, Bacchin e Bozhanaj: questa è l’importanza del lavoro. Dobbiamo continuare a giocare per vincere e a non accontentarci.

Reparti da allenare? Credo che si alleni tutto, poi ci sono sfumature che sono dei giocatori. Un allenatore forte deve sapere allenare entrambe le fasi: a me piace partire dall’opposto da quello da cui si partiva anni fa. Prima si partiva da come ci si può difendere, a me piace partire da come si può fare “male” all’avversario. Mi piace, però, allenare entrambe le fasi. Voglio vedere una squadra che ha il pallino e gioca per vincere.

Novità tattiche? Non avendo Acquah e avendo tre partite in una settimana, abbiamo ragionato sui giocatori disponibili, cercando di avere una strategia contro una squadra completamente diversa per esempio dalla Virtus Entella.

Centrocampo? Abbiamo anche provato Olzer in mezzo al campo, come soluzione di emergenza. Abbiamo convocato Fontana, ragazzo del 2009. Sappiamo di avere Bianco diffidato, mettiamo sul piatto tutto e cerchiamo di fare le valutazioni migliori”.