"Si può vincere l'Europa League, ma non deve essere un palliativo per continuare così. Se si decide di fare un cambiamento radicale, bisogna non accontentarsi di una coppa vinta. Si programma e si decide cosa fare". Così l'ex portiere Michelangelo Rampulla ha parlato della Juve e della possibilità che Luciano Spalletti rimanga in sella in caso di vittoria in Europa. "Riprendere Conte? I ritorni sono un po' difficili, ma la Juve lo ha già fatto in passato con Trapattoni, Lippi, che hanno vinto ancora - ha detto alla radio di Tuttomercatoweb.com, durante Maracanà - . Perché non può farlo con Conte? E se tu ami tua moglie, che ti ha tradito, alla fine la riprendi comunque".

Poi Rampulla ha parlato anche del prossimo turno, che è già fondamentale per Juve e Napoli: "Sono tutte le partite ora ultima chiamata, o si mette troppa distanza tra sè e il traguardo minimo del quarto posto. Le partite diventano facili o difficili a seconda di come le affronti. Se scherzi, perdi contro chiunque in Italia. Devi a tutti i costi avere la concentrazione massima. A questo punto devi guardare di partita in partita e fare sempre tre punti. La Juve? Era la difesa che in un momento difficile doveva darti una mano, ma non è stato così. L'assenza maggiore è quella di Locatelli, che quando gioca nessuno ne parla, ma quando manca te ne accorgi. Senza di lui fatica anche la difesa".