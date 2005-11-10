Rampulla: "Conte alla Juve? E' successo con Lippi e Trap. Perché no?"TMW Radio
Daniele Petroselli
"Si può vincere l'Europa League, ma non deve essere un palliativo per continuare così. Se si decide di fare un cambiamento radicale, bisogna non accontentarsi di una coppa vinta. Si programma e si decide cosa fare". Così l'ex portiere Michelangelo Rampulla ha parlato della Juve e della possibilità che Luciano Spalletti rimanga in sella in caso di vittoria in Europa. "Riprendere Conte? I ritorni sono un po' difficili, ma la Juve lo ha già fatto in passato con Trapattoni, Lippi, che hanno vinto ancora - ha detto alla radio di Tuttomercatoweb.com, durante Maracanà - . Perché non può farlo con Conte? E se tu ami tua moglie, che ti ha tradito, alla fine la riprendi comunque".
Poi Rampulla ha parlato anche del prossimo turno, che è già fondamentale per Juve e Napoli: "Sono tutte le partite ora ultima chiamata, o si mette troppa distanza tra sè e il traguardo minimo del quarto posto. Le partite diventano facili o difficili a seconda di come le affronti. Se scherzi, perdi contro chiunque in Italia. Devi a tutti i costi avere la concentrazione massima. A questo punto devi guardare di partita in partita e fare sempre tre punti. La Juve? Era la difesa che in un momento difficile doveva darti una mano, ma non è stato così. L'assenza maggiore è quella di Locatelli, che quando gioca nessuno ne parla, ma quando manca te ne accorgi. Senza di lui fatica anche la difesa".