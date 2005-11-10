"Io rispetto il lavoro del Napoli, ma hanno sbagliato praticamente tutto". Questo è stato uno dei passaggi più forti dell'intervento del giornalista Stefano Mattei, intervenuto in diretta alla radio di Tuttomercatoweb. Quest'ultimo ha definito la rosa troppo vecchia e non idonea alle caratteristiche gestionali di Massimiliano Allegri:

"Sarà una partita difficile, anche perché a livello di classifica il Napoli ha quindici punti, mentre il Torino ne ha quattordici. Io rispetto il lavoro del Napoli, ma hanno sbagliato praticamente tutto. Allegri è un ottimo allenatore, ma gli devi costruire una squadra su misura. Quella attuale invece ha finito un ciclo, con De Bruyne, Anguissa e molti altri. Ci sono troppi giocatori sono sopra i trent'anni e per elementi come De Bruyne un conto è giocare nel Belgio che gioca all'attacco e con molti giovani che corrono per te, mentre un conto è correre come gli altri a Napoli. È una squadra vecchia e mancano i giovani che possano trainare gli altri".

A Maracana Mattei ha poi proseguito, soffermandosi sulle prospettive della Lazio, che si gode ancora il primato e che al contempo dovrà però prepararsi ad un tour de force di calendario non indifferente.

"Alla fine del girone d'andata ne sapremo di più. Quella con il Lecce è la partita più facile che abbia prima del giro di boa, ma poi avrà in sequenza il Torino in trasferta, l'Atalanta e la Roma in casa, il Frosinone in trasferta, la Supercoppa, la Fiorentina fuori, poi l'Inter all'Olimpico e alla fine il Como in Lombardia. Saranno gare molto più difficili rispetto alla prima parte di campionato. Per me se potrà lottare per la Champions League sarà già tanto rispetto alle aspettative di inizio stagione. Bisongerà poi vedere i saldi prima di Gennaio, per capire se si potrà fare il mercato e in caso con quali condizioni. Comunque nella Lazio l'aspetto economico è fondamentale, mentre per Lotito quello economico è un dettaglio. Di sicuro Fabiani aveva detto che non avrebbe fatto partire nessuno, vedremo".

Infine un passaggio su Sarri, a rischio nelle tante difficoltà dell'Atalanta:

"Sarri non credo che rischi, ma se dovesse perdere con l'Inter la situazione diventerebbe molto molto pericolosa, perché la famiglia Perché ha percepito le difficoltà del momento".