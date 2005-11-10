Un nome chiacchieratissimo, dopo le ultime prestazioni specie con le giovanili della nazionale italiana, quello di Emanuele Rao, esterno offensivo sinistro di proprietà del Napoli ma ora in prestito al Pisa, in Serie B. Giocate e gol di pregevoli fattura lo hanno portato alla ribalta, e il poco spazio che sta trovando in Toscana ha già acceso il mercato, in vista poi di gennaio.

A Pisa non sussiste il "caso Rao". Ma altri giocatori di livello.

Proprio nel corso della conferenza stampa di ieri, che anticipa il match contro l'Empoli, Paolo Bianco è stato molto chiaro sul calciatore: "Rao è fino a giugno un giocatore del Pisa, lo paga il Pisa che si è assicurato le sue prestazioni, per altro importanti. Emanuele ha la mia grandissima stima, e mi viene da sorridere perché dopo Avellino in tanti dicevano che può solo subentrare, ora, che ha fatto un eurogol in Nazionale, viene definito come uno che deve partire sempre titolare: da un giorno all'altro cambia tutto. Abbiamo un solo problema: davanti a lui c'è un giocatore forte come Tramoni, che ha una caratteristica differente, è tatticamente più intelligente e dà un equilibrio diverso. Poi, è vero che Rao può giocare anche in un altro ruolo, ci sono tanti pensieri su di lui".

Chiaro e conciso il tecnico del Pisa, che ha spiegato perfettamente quella che è la situazione. Il Pisa ha un reparto avanzo molto ricco e completo, non è quello che va sistemato in casa nerazzurra, e viene difficile adesso variare gli elementi, soprattutto per quello che si vede in campo. Rao è un giocatore fortissimo, lo ha detto e ribadito anche Bianco, ma è a oggi meno funzionale rispetto ad altri nella chiave tattica che il citato trainer vuole; ciò, non significa che non veda il classe 2006, che nelle rotazioni è poi un elemento principe.

Il Napoli storce il naso, e pensa di riprenderlo.

La situazione creatasi, però, sembra non esser particolarmente gradita al Napoli, che, come rimbalza dalla Campania, starebbe pensando di riprendere il giocatore a gennaio. Anche su chiara indicazioni di Massimiliano Allegri. Al netto delle considerazioni che si possono fare sul futuro del trainer in azzurro - sarà ancora lui l'allenatore dei partenopei a gennaio? -, c'è però la questione legata all'accordo tra i club: i campani, comunque, sarebbero disposti a dare una sorta di indennizzo al Pisa se effettivamente si concludesse anticipatamente il prestito.

Ma la Serie A, adesso, farebbe davvero bene a Rao?

Fisicità, rapidità, qualità tecniche, incisività negli ultimi metri, adattamento a più ruoli nel reparto avanzato, visione di gioco: tutte caratteristiche proprie di Rao. Ma da qui a dire che sia pronto per la Serie A, ce ne passa. Chiariamo: nessuno sta mettendo in dubbio il valore del giocatore, si evidenzia semplicemente il problema della gestione del talento in Italia. Troppo spesso, ci sono due estremi per i ragazzi giovani: o vengono tenuti in Primavera fino a 20 anni, o vengono bruciati per la fretta di inserirli, senza permettere loro di fare tutti gli step necessari. Camarda docet.

Evitiamo, dunque, di bruciare un altro possibile elemento del futuro azzurro. Dove per azzurro, ovviamente, non si intende solo il Napoli.