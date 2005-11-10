Una rivoluzione di mercato a gennaio, tanto ambiziosa quanto complicata da realizzare, e un rapporto tra Massimiliano Allegri e Aurelio De Laurentiis da tenere d'occhio. Nel suo editoriale per il Corriere dello Sport, il direttore Ivan Zazzaroni dedica ampio spazio al momento delicato del Napoli, facendo riferimento anche alla possibilità che l'avventura del tecnico livornese sulla panchina azzurra possa interrompersi: “Ora c’è Napoli con tutte le difficoltà del caso. Una squadra che, almeno nelle intenzioni, dovrebbe essere demolita e poi ricostruita nel giro di un mese. A gennaio, tra partenze e arrivi, un autentico, improbabile Barnum”.

La lista delle cessioni e degli acquisti. E De Bruyne...

“La lista dei giocatori da prestare - impossibile venderli - comprende Beukema, Neres, Lucca, Lang, Olivera, Giovane. Quella dei possibili arrivi, Sebastiano Esposito (servono soldi), Pedro Morisco, un attaccante centrale e un centrocampista. De Bruyne, che prima della sosta sarebbe potuto rientrare nei sacrificabili, oggi non è più in partenza. Accadrà? Difficile dirlo. Io non ci punterei un euro. Chissà, se provocato, anche il nuovo Max in abito talare si svestirà dei panni come tanti anni fa. Si divorzia per molto meno. Lo sanno tutti, a partire dai protagonisti in campo”.

La stoccata a De Laurentiis sulle conferenze stampa cancellate

In chiusura del suo editoriale, Zazzaroni dedica anche un passaggio alla scelta del presidente del Napoli di cancellare gli appuntamenti di Allegri con la stampa: “Se c’è una cosa che Max sa fare molto meglio di tanti suoi colleghi è parlare ai giornalisti durante la conferenza stampa. Ed è forse per questo che il presidente ha deciso di cancellare gli incontri. Per fortuna, stavolta non ha costretto i cronisti ad andare fino a Castel Volturno per salutare Lombardo e tornare a casa senza una parola del tecnico. Respect”.