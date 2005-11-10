Il momento del Catania non è semplice e i risultati finora raccolti sono inferiori alle aspettative. Vincenzo Grella, amministratore delegato e vice presidente rossazzurro, ha fatto il punto della situazione in un'intervista concessa a La Sicilia:

"Quando si fanno dei cambi ci vuole tempo per farli funzionare: le difficoltà del mercato estivo hanno rallentato ancora di più questa situazione. Ero consapevole che nel girone d'anta avremmo potuto trovare questo genere di difficoltà, ma ciò non toglie che sei sconfitte in quattordici gare siano troppe", ha spiegato Grella. Il dirigente ha sottolineato come il lavoro di analisi sia costante, condiviso con allenatore e direttore sportivo, nella ricerca di aspetti da migliorare e possibili segnali da tenere sotto osservazione, indipendentemente dal risultato dell'ultima partita.

Fiducia nella squadra, ma servono risposte

Nonostante il rendimento altalenante e una classifica che al momento non rispecchia le ambizioni del club, Grella continua a credere nelle qualità della rosa. Il dirigente considera il Girone C particolarmente competitivo, ma si aspetta un cambio di passo da parte dei giocatori, soprattutto dopo la recente prestazione di Salerno.

"Ho grande fiducia in questo gruppo e penso che questa squadra abbia tutte le carte in regola per lottare al vertice. C'è sempre da sottolineare che il girone C è il più duro dei tre. Ora aspetto però dai giocatori una risposta importante, soprattutto dopo questa ultima gara di Salerno. Sono convinto che arriveranno risposte alle domande che ci stiamo facendo".

La distanza dalla vetta non rappresenta, almeno per il momento, un motivo di allarme per Grella, che ribadisce la fiducia nel percorso intrapreso e nel lavoro quotidiano. "La vetta è lontana ma non sono preoccupato, se lo fossi non daremo continuità alle scelte fatte. Ogni giorno vedo come lavora l'allenatore e i giocatori e sono soddisfatto. Adesso aspetto reazioni dal campo".

Longo non è in discussione

Tra le questioni affrontate anche le indiscrezioni circolate nelle ultime settimane sul futuro di Longo. Il tecnico, finito al centro delle voci relative a un possibile esonero, continua invece a godere della fiducia della società. Grella ha voluto ribadire con chiarezza la posizione del club, spiegando anche come il lavoro dell'allenatore possa produrre risultati nel tempo.

"Le voci sul possibile esonero di Longo non erano vere: ribadisco sempre che Longo resta al suo posto. Ci sta che in una piazza importante come Catania circolino certe dicerie quando le cose non vanno benissimo. Ho avuto modo più volte di parlare con l'allenatore: vedo la sua volontà di lavorare su particolari atteggiamenti che sicuramente porteranno, nel lungo termine, a solidità e continuità".

Grella ha poi ricordato quanto nel calcio il giudizio possa cambiare rapidamente in funzione dei risultati, soprattutto in una realtà sottoposta a grandi pressioni come quella etnea. "Purtroppo nel calcio comandano i risultati e da una domenica all'altra cambiano i giudizi. A Catania siamo tutti uomini di calcio: sappiamo che le pressioni dell'esterno aumentano quando si perdono tante partite. A Salerno abbiamo fatto 30 minuti di dominio, ma non bastano".

"Non è la tecnica, è la scarsa reazione che mi fa arrabbiare"

Il principale aspetto che non soddisfa il dirigente riguarda la reazione della squadra nei momenti di difficoltà. Secondo Grella, il Catania deve riuscire a mantenere intensità, determinazione e spirito di gruppo anche dopo aver subito un gol, senza perdere la capacità di lottare e rimanere dentro la partita.

"Non è questione di tecnica, è la scarsa reazione che mi fa arrabbiare. Non riusciamo a reagire quando si prende gol e noi invece chiediamo di continuare a remare anche quando le cose si mettono male. Il Potenza, che è primo, è stato messo sotto qualche volta ma poi ha trovato sempre il modo di reagire e vincere. Noi non abbiamo nulla in meno del Potenza e ogni giocatore ha il dovere e la responsabilità di indossare questa maglia con la grinta e la voglia di mettere tutto se stesso in campo".

Il dirigente ha quindi tracciato una distinzione tra gli errori tecnici, considerati parte del gioco, e l'atteggiamento mostrato sul terreno di gioco, che invece deve cambiare. "Accettiamo un tiro sbagliato, un passaggio sbagliato, ma l'atteggiamento è discutibile. Da parte nostra c'è un enorme dispiacere".

Catania-Bari, Grella: "Tutte le partite sono importanti"

Domenica il Catania sarà impegnato contro il Bari, una sfida che Grella considera importante, ma senza attribuirle un peso superiore rispetto agli altri appuntamenti del campionato. L'obiettivo resta quello di competere fino alla fine per la promozione, attraverso un atteggiamento costante e all'altezza delle ambizioni della società.

"La gara di domenica per me è molto importante come sono importanti tutte le partite. Vogliamo lottare fino all'ultima giornata per la promozione e per questo non dobbiamo pensare che solo la partita contro il Bari possa essere fondamentale: tutti devono avere l'atteggiamento giusto, giocare per il Catania e per le responsabilità che questa maglia comporta. Se vuoi far parte di questo gruppo e vuoi vincere allora bisogna vederlo sul campo, non solo contro il Bari ma sempre".

Grella si è infine soffermato anche sul mercato estivo, ribadendo la propria soddisfazione per gli innesti effettuati, nonostante alcuni giocatori abbiano avuto bisogno di tempo per raggiungere la condizione migliore. "Sono soddisfatto di tutti i giocatori che sono arrivati, anche se qualcuno in ritardo e con delle difficoltà nella preparazione. Oggi però vedo un buon livello fisico e i dati ci danno in grande crescita. Bisogna solo riuscire a trasformare questa parte tecnica e fisica in risultati concreti".