A due giorni dalla gara valevole per la dodicesima giornata di Serie A 2026-2027 tra Bologna e Udinese, in programma al Renato Dall’Ara domenica 22 novembre, alle ore 15, è intervenuto il tecnico felsineo Raffaele Palladino. L’allenatore rossoblù ha parlato così ai microfoni della sala stampa del centro tecnico Niccolò Galli. Queste le sue dichiarazioni. Diretta testuale a cura di TMW.

15.20 - L'inizio della conferenza stampa è previsto per le ore 15.30