Francesco Tomei, tecnico dell'Ascoli, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Vicenza. Queste le sue parole riportate da Picenotime.it.

“Damiani ha recuperato, Acampora ha avuto una lesione al flessore e ne avrà ancora per qualche giorno e andrà valutato per step. Gli altri ragazzi stanno tutti bene, compreso Guiebre che ha preso un po’ di botte in queste due settimane. Abbiamo messo un po’ di benzina nelle gambe durante la sosta, anche in ottica delle tre gare in una settimana."

Tomei parla così del Vicenza, prossimo avversario in campionato.

"Il Vicenza è una squadra molto forte con giocatori veramente importanti, di categoria. Non rispecchia assolutamente la classifica che ha. Sarà la partita più dura di tutte quelle giocate finora. Ci vorrà la versione migliore dell’Ascoli, guai a pensare di essere superiori. Gallo l’anno scorso ha fatto un lavoro incredibile e i giocatori lo seguono, non è un inizio di stagione difficile a cancellare quanto fatto.

Dovremo mettere in campo qualcosa più di loro, ci stiamo preparando a tutte le eventuali situazioni tattiche. Loro possono lavorare sia di blocco che di aggressione. Mi ha fatto molto piacere che Perciun abbia giocato due partite ufficiali per intero con la Moldavia tornando qui ben allenato. Sono contento anche della soddisfazione che si è tolto D’Uffizi con l’Under 21 e spero che lo aiuti ad accrescere la propria consapevolezza. È un orgoglio per tutta la società il suo esordio in maglia azzurra."

Nei giorni scorsi Tomei ha vinto la Panchina d'Oro per la passata stagione in Serie C:

Panchina d’oro? L’ho preso io questo riconoscimento e fa piacere soprattutto perché assegnato dai colleghi. Ma senza proprietà, ds e ragazzi non avrei fatto nulla. Loro sono il vero motore di tutto ciò che abbiamo creato. Senza dimenticare il mio staff, i magazzinieri, i collaboratori e ovviamente tutta la nostra gente ed i tifosi bianconeri. Ma lunedì sera ho già dimenticato tutto e sono focalizzato con la squadra sulla prossima gara.

Mi ritengo una persona umile, l’Ascoli è una neopromossa e deve guadagnarsi tutto partita dopo partita in questo torneo difficile. Già esauriti i biglietti di Cesena? C’è poco da dire, è un fattore che ci dà molta energia, ormai non ci sono più parole per descrivere i nostri tifosi. Fa veramente piacere che il nostro popolo riconosca ciò che facciamo, dar loro soddisfazioni è il minimo e il ringraziamento è continuo”.