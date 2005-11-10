José Mourinho ha parlato del futuro di Endrick , cercato con insistenza da Milan e Roma, e del suo ruolo nel Real Madrid, ribadendo l’importanza del giovane attaccante brasiliano all’interno del progetto, ma sottolineando anche la centralità assoluta del club rispetto a qualsiasi singolo giocatore: "Endrick sta molto bene qui. Per me il Real Madrid è più importante di lui. Gli voglio molto bene, è fantastico, ma il Real Madrid viene prima di tutto", ha dichiarato il tecnico portoghese. "Questo significa che il Real Madrid ha bisogno di lui. Avete già la risposta".

Fiducia totale nel talento brasiliano

L’allenatore ha voluto chiarire anche il rapporto con la società e con chi prende le decisioni ai vertici del club: "Io, come allenatore del Real Madrid, e il Real Madrid, parlando con i miei superiori, sappiamo che Endrick è importante per me". Arrivato dal Palmeiras come uno dei talenti più attesi del calcio mondiale, il brasiliano resta dunque una pedina considerata strategica dal progetto madrileno. Mourinho non ha nascosto la stima nei suoi confronti, ma ha voluto ribadire un principio chiaro: nel Real Madrid nessun calciatore può essere più importante dell’istituzione.