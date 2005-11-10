Champions League Femminile, le formazioni ufficiali di Benfica-Roma
Daniel Uccellieri
La Roma torna in campo per la quinta giornata della fase campionato di Champions League. Dopo la vittoria con il Servette, le giallorosse questa sera sfidano il Benfica. Queste le formazioni ufficiali della gara:
BENFICA (4-3-3): Pauels; Catarina Amado, Diana Gomes, Demehin, Bratberg Lund; Csiki, Møller, Andreia Norton; Lúcia Alves, Nycole Raysla, Sabastine.
A disp.: Bibina, Inês Meninas, Dorsin, Ana Borges, Oliveira, Pauleta, Carolina Tristão, Davidson, Ziqin, Testen, Madalena Loução, Neide Guedes.
All. Filipa Patao
ROMA (4-3-1-2): Baldi; Thøgersen, Oladipo, Antoine, Oliviero; Pandini, Heatley, Doms; Giugliano; Corelli, van Dooren.
A disp.: Soggiu, Klobučarević, Jahnukainen, Pilgrim, Ottey, Pellegrino Cimò, Piemonte, Bergamaschi, Babajide, Vergani, Piekarska.
All. Gianpiero Piovani