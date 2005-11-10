Sosta finita e sorta di scontro diretto per la Virtus Entella, che riprenderà il proprio cammino dalla Carrarese: sarà infatti la formazione toscana l'avversario di Diavoli Neri in occasione della 12ª giornata del campionato di Serie B, la prima dopo la seconda sosta.

Del confronto, ha parlato nel consueto pre gara il tecnico Andrea Chiappella: "Non è nella mia filosofia parlare dei problemi, sottolinearli, non è nella filosofia societaria. Mi piace invece parlare di come la squadra reagisce alle avversità, si è allenata bene e i giocatori che dovevano recuperare hanno spinto forte per esserci, così come gli infortunati stanno dando il loro contributo da bordocampo: l'ambiente è compatto. E tutto ciò è una delle migliori soluzioni che un tecnico può avere".

Andando poi al match: "Sarà una gara complicata, la Carrarese arriva da due sconfitte ma ha mostrato temperamento e qualità all'interno delle gare dell'ultimo periodo. Sarò una bella battaglia sportiva, ma noi siamo pronti. Abbiamo scelto gli interpreti pensando intanto ad affrontare questa partita al meglio delle nostre forze, ce sono poi altre due ravvicinate ma a questo ci penseremo più avanti".