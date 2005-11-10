Vigilia di gara per il Palermo, che affronterà il Catanzaro nella sfida che si giocherà domani al 'Ceravolo', in occasione della 12ª giornata del campionato di Serie B, la prima dopo la seconda sosta: fischio di inizio del match, fissato alle 17.15.

A parlare alla stampa, facendo prima di tutto un punto sulla squadra, è stato il tecnico rosanero Filippo Inzaghi: "Strefezza è recuperato, si sta allenando bene da una settimana, ma non ha fatto la preparazione, è stato fuori due mesi e mezzo e ci vuole molta cautela: domani non ci sarà, vedremo per quella dopo, il suo rientro è sicuramente a breve. Siamo felici di averlo recuperato. Non ci saranno neppure Palumbo e Barba, ma al netto delle assenze siamo forti, e andremo là a giocarcela. Gestione della rosa? In campo vanno sempre i migliori, abbiamo solo quelli in rosa. Sicuramente ci saranno delle alternanze, anche per far rifiatare qualcuno e dare spazio ad altri che lo meritano. Deciderò sempre con grande serenità, perché spesso i nostri cambi ci hanno deciso le gare".

Al netto delle tre partite ravvicinate, prima c'è il Catanzaro: "Abbiamo grande rispetto per il Catanzaro, non dobbiamo guardare la classifica. È vero che ha cambiato molto, ma i capisaldi sono rimasti, i vari Antonini, Petriccione, Iemmello e sono certo che la squadra si riprenderà: il loro ultimo posto non è veritiero, quindi dobbiamo tenere le antenne dritte e fare una grande partita per conquistare la vittoria. Il Catanzaro ha un ottimo allenatore, di quelli che piacciono a me, di poche parole e tanti fatti: non fa il fenomeno e non si inventa niente. Mi è dispiaciuto però per Gorgone, un amico".

Conclude dunque: "Sappiamo di non essere perfetti, ma chiaramente non vogliamo andare sotto domani, non possiamo sempre rincorrere, qualcosa a livello difensivo va sistemato: se ci riusciremo, andrà poi tutto meglio, recuperare non è sempre facile. Conta poi sempre l'approccio, in B è determinante".