Fresco di vittoria del premio Mino Favini, dedicato al miglior dirigente di Settore Giovanile della scorsa stagione, il neo responsabile del vivaio del Sassuolo Matteo Silvestri ci parla del suo lavoro e del lungo periodo come punto di riferimento dei giovani ad Empoli. Ad iniziare da tre ragazzi che sono diventati punti fermo in Nazionale, ora impegnati al Mondiale Under 17, prima della cessione ad Atalanta e Lazio della scorsa esate: "Sono tre ragazzi — due del 2009, Landi e Perillo, e uno del 2010, Olivieri — che hanno fatto parte per tanti anni del percorso del settore giovanile dell'Empoli. Sono tre ragazzi bravissimi, con delle famiglie splendide, che hanno meritato tutto quello che in questi anni si sono guadagnati con fatica e sacrifici. Sono ragazzi con qualità calcistiche molto importanti, che però non devono accontentarsi perché, come sappiamo, hanno raggiunto traguardi significativi, ma nel calcio non ci si deve mai fermare o accontentare.

Hanno ancora tutto un percorso da scrivere davanti a loro: possiedono qualità tecniche ma anche umane importantissime e faccio loro un grande in bocca al lupo perché se lo meritano tutti e tre".