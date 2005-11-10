La sosta è ormai un lontano ricordo, e la Serie B è pronta a tornare in campo, con la 12ª giornata del campionato che prenderà il via questa sera per concludersi poi nel pomeriggio di domenica (CLICCA QUI per leggere il programma completo del turno).

Dieci gare in tutto, e tutte molto interessanti, da seguire anche attraverso i nostri live match, ma andiamo a vedere ora le tre che - per i più svariati motivi - possono rubare maggiormente la scena alle altre.

Le partite scelte da TuttoMercatoWeb.com

Ascoli-Vicenza: dopo un periodo decisamente no, i veneti hanno comunque confermato Fabio Gallo, che è però chiamato alla svolta abbastanza immediata. I marchigiani, però, non sono certo l'avversario più abbordabile, da neo promossi sono ora terzi. Ed ecco, proprio quest'ultimo dettaglio accomuna le due compagini: il Vicenza ha stravinto il campionato di C il 16 marzo, l'Ascoli è dovuto passare dai playoff; poi tutto è cambiato. Si vede adesso la truppa bianconera solida ed equilibrata, più vulnerabile il 3-5-2 dei biancorossi.

Catanzaro-Palermo: aquile a un passo dalla A nella passata stagione, siciliani che puntano dritto a quell'obiettivo da primi in classifica. Momento invece opposto per i calabresi, fanalino di coda della graduatoria cadetta, che dovranno mettere in campo adesso le migliorie richieste da Mignani: battere la capolista, imbattuta, potrebbe svoltare la stagione. La speranza, sponda giallorossa, potrebbe aumentare per il fatto che, tra le mura amiche, il gol è sempre arrivato; si dovrà però non subirne.

Empoli-Pisa: società unite sull'assurdità di un divieto di trasferta, definito mediante una nota ufficiale come "sconfitta" del calcio, ma in campo sarà battaglia, perché gli azzurri non hanno ancora trovato continuità e cambio di passo dopo l'arrivo di Andreoletti in panchina, i nerazzurri non vincono invece da quattro giornata. La vittoria, per nessuna delle due, può essere un'opzione. E i gol? Negli ultimi cinque incontri ufficiali non sono mancati...