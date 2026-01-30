La Lazio raddoppia contro il Genoa: errore di Aaron Martin, 1° gol biancoceleste di Kenneth Taylor
La Lazio trova il raddoppio contro il Genoa all'Olimpico. Rinvio lungo di Provedel ed erroraccio di Aaron Martin, sul pallone piomba Isaksen che aspetta in modo intelligente l'arrivo in area di Kenneth Taylor: perfetta la conclusione sul palo più lontano del centrocampista olandese, autore del suo primo gol biancoceleste al 62'.
