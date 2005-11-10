Lazio, Taylor si sta facendo notare anche in Premier. Occhio al Bournemouth

Kenneth Taylor è uno dei grandi protagonisti della Lazio di questo inizio stagione. Anche contro il Sassuolo l'olandese è andato a segno, giusto tre giorni dopo la sua marcatura contro il Parma. Arrivato a gennaio dall'Ajax per 17 milioni, il suo valore è già cresciuto e gli osservatori d'Europa lo stanno tenendo d'occhio.

Attenzione al Bournemouth per il dopo Scott

Secondo quanto riporta la stampa inglese, sul centrocampista ci sono gli occhi di Brighton e Bourmemouth. In particolare, questi ultimi perderanno con ogni probabilità Alex Scott, vicino al Chelsea. Pertanto tenteranno l'affondo già a gennaio. Ci sarà da fare i conti con le resistenze di Gattuso, che considera Taylor un pilastro della metà campo. Il suo contratto con i biancocelesti scade nel 2030.