Lazio, Taylor si sta facendo notare anche in Premier. Occhio al Bournemouth
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Gaetano Mocciaro
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Oggi alle 00:08Serie A
autore Gaetano Mocciaro
31.10.2026 00:08Serie A
Il centrocampista olandese piace alle Cherries che potrebbero perdere già a gennaio Alex Scott, nel mirino del Chelsea
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Kenneth Taylor è uno dei grandi protagonisti della Lazio di questo inizio stagione. Anche contro il Sassuolo l'olandese è andato a segno, giusto tre giorni dopo la sua marcatura contro il Parma. Arrivato a gennaio dall'Ajax per 17 milioni, il suo valore è già cresciuto e gli osservatori d'Europa lo stanno tenendo d'occhio.
Attenzione al Bournemouth per il dopo Scott
Secondo quanto riporta la stampa inglese, sul centrocampista ci sono gli occhi di Brighton e Bourmemouth. In particolare, questi ultimi perderanno con ogni probabilità Alex Scott, vicino al Chelsea. Pertanto tenteranno l'affondo già a gennaio. Ci sarà da fare i conti con le resistenze di Gattuso, che considera Taylor un pilastro della metà campo. Il suo contratto con i biancocelesti scade nel 2030.
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