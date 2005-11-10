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Le partite di oggi: il programma di domenica 8 novembre

Giacomo Iacobellis
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Giacomo Iacobellis
Oggi alle 04:30Altre Notizie
08.11.2026 04:30Altre Notizie
Fonti preferite
Una domenica ricchissima di calcio internazionale: in Italia spiccano Napoli-Lazio, Inter-Como e Fiorentina-Juventus. Riflettori puntati anche su Premier League, Liga, Bundesliga e Ligue 1
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Domenica 8 novembre sarà una giornata tutta da vivere per gli appassionati di calcio, con un programma particolarmente intenso nei principali campionati europei. In Serie A si parte con Napoli-Lazio, per poi proseguire con Genoa-Milan e Monza-Atalanta. Nel pomeriggio spazio anche a Inter-Como, mentre in serata riflettori puntati sul big match del Franchi tra Fiorentina e Juventus. Non mancano neanche gli appuntamenti internazionali, con Manchester United-Aston Villa in Premier League, Atletico Madrid-Barcellona in Liga e Lens-Marsiglia in Ligue 1. Ecco il calendario completo con tutti gli orari.

Serie A - Italia

12:30 Napoli-Lazio
15:00 Genoa-Milan
15:00 Monza-Atalanta
18:00 Inter-Como
20:45 Fiorentina-Juventus

Serie B - Italia

15:00 Entella-Modena
17:15 Carrarese-Sampdoria
19:30 L.R. Vicenza-Cremonese

Serie C - Girone A - Italia

14:30 Giana Erminio-Cittadella
14:30 Lecco-Juventus Next Gen
17:30 Desenzano-Ospitaletto
17:30 Folgore Caratese-Carpi
17:30 Treviso-Novara

Serie C - Girone B - Italia

12:30 Grosseto-Pescara
12:30 Torres-Latina
14:30 Campobasso-Livorno
17:30 Pianese-Perugia
17:30 Sambenedettese-Guidonia

Serie C - Girone C - Italia

14:30 Catania-Sorrento
14:30 Monopoli-Cosenza
14:30 Savoia-Potenza

Premier League - Inghilterra

15:00 Brighton-Brentford
15:00 Crystal Palace-Liverpool
15:00 Ipswich-Bournemouth
15:00 Sunderland-Chelsea
17:30 Manchester United-Aston Villa

Bundesliga - Germania

15:30 Colonia-Bayer Leverkusen
17:30 Friburgo-Union Berlino
19:30 Hoffenheim-Schalke

Ligue 1 - Francia

15:00 Rennes-Lilla
17:15 Angers-Nizza
17:15 Brest-Lione
17:15 Le Havre-Lorient
17:15 Le Mans-Monaco
20:45 Lens-Marsiglia

LaLiga - Spagna

14:00 Elche-Betis
16:15 Real Sociedad-Rayo Vallecano
18:30 Celta Vigo-Levante
18:30 Villarreal-Getafe
21:00 Atletico Madrid-Barcellona

Eredivisie - Olanda

12:15 Heerenveen-Feyenoord
14:30 Twente-Ajax
16:45 AZ Alkmaar-Groningen
16:45 Cambuur-PSV
20:00 Utrecht-Nijmegen

Liga Portugal - Portogallo

16:30 Estoril-Marítimo
16:30 Santa Clara-Gil Vicente
19:00 Vitoria Guimaraes-FC Porto
21:30 Estrela-Benfica
21:30 Rio Ave-Braga

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