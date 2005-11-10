Le partite di oggi: il programma di domenica 8 novembre
Giacomo Iacobellis
Domenica 8 novembre sarà una giornata tutta da vivere per gli appassionati di calcio, con un programma particolarmente intenso nei principali campionati europei. In Serie A si parte con Napoli-Lazio, per poi proseguire con Genoa-Milan e Monza-Atalanta. Nel pomeriggio spazio anche a Inter-Como, mentre in serata riflettori puntati sul big match del Franchi tra Fiorentina e Juventus. Non mancano neanche gli appuntamenti internazionali, con Manchester United-Aston Villa in Premier League, Atletico Madrid-Barcellona in Liga e Lens-Marsiglia in Ligue 1. Ecco il calendario completo con tutti gli orari.
Serie A - Italia
12:30 Napoli-Lazio
15:00 Genoa-Milan
15:00 Monza-Atalanta
18:00 Inter-Como
20:45 Fiorentina-Juventus
Serie B - Italia
15:00 Entella-Modena
17:15 Carrarese-Sampdoria
19:30 L.R. Vicenza-Cremonese
Serie C - Girone A - Italia
14:30 Giana Erminio-Cittadella
14:30 Lecco-Juventus Next Gen
17:30 Desenzano-Ospitaletto
17:30 Folgore Caratese-Carpi
17:30 Treviso-Novara
Serie C - Girone B - Italia
12:30 Grosseto-Pescara
12:30 Torres-Latina
14:30 Campobasso-Livorno
17:30 Pianese-Perugia
17:30 Sambenedettese-Guidonia
Serie C - Girone C - Italia
14:30 Catania-Sorrento
14:30 Monopoli-Cosenza
14:30 Savoia-Potenza
Premier League - Inghilterra
15:00 Brighton-Brentford
15:00 Crystal Palace-Liverpool
15:00 Ipswich-Bournemouth
15:00 Sunderland-Chelsea
17:30 Manchester United-Aston Villa
Bundesliga - Germania
15:30 Colonia-Bayer Leverkusen
17:30 Friburgo-Union Berlino
19:30 Hoffenheim-Schalke
Ligue 1 - Francia
15:00 Rennes-Lilla
17:15 Angers-Nizza
17:15 Brest-Lione
17:15 Le Havre-Lorient
17:15 Le Mans-Monaco
20:45 Lens-Marsiglia
LaLiga - Spagna
14:00 Elche-Betis
16:15 Real Sociedad-Rayo Vallecano
18:30 Celta Vigo-Levante
18:30 Villarreal-Getafe
21:00 Atletico Madrid-Barcellona
Eredivisie - Olanda
12:15 Heerenveen-Feyenoord
14:30 Twente-Ajax
16:45 AZ Alkmaar-Groningen
16:45 Cambuur-PSV
20:00 Utrecht-Nijmegen
Liga Portugal - Portogallo
16:30 Estoril-Marítimo
16:30 Santa Clara-Gil Vicente
19:00 Vitoria Guimaraes-FC Porto
21:30 Estrela-Benfica
21:30 Rio Ave-Braga