Lazio, tifosi all'Olimpico per la finale. Roma, parla Ranieri: le top news delle 13

Come si può fare a meno di questo Hakan Calhanoglu? L'Inter non intende scoprirlo, specialmente dopo la doppietta e l'assist forgiati ai danni del Como, a seguito di una prestazione scintillante e da top player assoluto che ha portato Chivu in finale di Coppa Italia. Secondo quanto rivelato dal Corriere dello Sport, in edicola oggi, i vertici del club nerazzurro vorrebbero siglare un rinnovo di contratto che superi così la scadenza attuale del 2027.

Leon Goreztka è il primo obiettivo per il centrocampo del Milan. I rossoneri sono il club più interessato alle prestazioni del centrocampista tedesco, mentre le altre società italiane - come Juventus o Inter - non sono mai andate oltre a un sondaggio. Le richieste sono sempre le stesse: 7 milioni annui più 10 di bonus alla firma. Continua quindi a essere uno svincolato di lusso, ma aspetta di avere il giusto ventaglio di proposte. Quindi sono attese anche proposte dalla Major League Soccer e dall'Arabia Saudita, ma l'idea è quella di giocare in un campionato top cinque, ma non più in Germania. La Francia, al netto del Paris Saint Germain, non sembra un campionato appetibile, da capire se ci saranno offerte dalla Premier League, comunque da società di primissimo livello.

Strahinja Pavlovic, difensore del Milan, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di SportMediaset, parlando del suo futuro: "Penso di voler restare tanto qua, mi piace la città e l'ambiente oltre ai nostri supporter. Qui sono molto contento e voglio vincere con il Diavolo. Vlahovic? Quando è in forma, lui è il numero uno, mi piace tanto".

L'olandese è tornato a volare. Justin Bijlow si è preso la porta del Genoa. L'estremo difensore è stato uno degli acquisti del mercato di gennaio. Un'intuizione del Chief of Football Diego Lopez che, approfittando degli ultimi sei mesi di contratto con il Feyenoord, ha deciso di portarlo all'ombra della Lanterna. E le sue prestazioni hanno convinto tutti nell'ambiente rossoblù oltre al fatto che ha ritrovato il suo posto in Nazionale e spera di andare al Mondiale di USA, Messico e Canada. La società lo aveva acquistato per sei mesi ma aveva inserito un'opzione di rinnovo fino al 2029. Situazione che sarebbe molto probabile.

Maurizio Sarri non potrà essere in panchina nella finale di Coppa Italia tra la sua Lazio e l’Inter, che si giocherà il prossimo 13 maggio allo stadio Olimpico di Roma, anche se ovviamente potrà preparare la gara e seguirla dalla tribuna. Il tecnico biancoceleste, diffidato, è stato infatti ammonito nella semifinale di ieri con l’Atalanta e salterà la prossima gara della finale, cioè la competizione, per squalifica, come da comunicato del Giudice Sportivo.

Claudio Ranieri, a margine della cerimonia di premiazione della XII edizione del Premio Città di Roma presso il Salone d’Onore del CONI, ha risposto ad alcune domande sull’importanza dei risvolti sociali dei suoi successi sportivi, ricordando il trionfo in Premier League. È bene chiarire che al senior advisor dei Friedkin in casa Roma, dopo le recenti polemiche con Gasperini, non sono state rivolte, per gli accordi di ingaggio, domande relative a quanto accaduto nelle ultime settimane: “Beh, a Leicester c’è una grandissima comunità indiana. Molti amici indiani venivano a casa e mi ringraziavano di aver contribuito a far sì che indiani e inglesi si unissero per tifare Leicester. La cosa più importante? La lealtà. Verso i tifosi: devono sapere che in campo dai sempre tutto, è il tuo presidente che ti paga e la lealtà è la cosa più importante”.

I tifo organizzato della Lazio, attraverso un post sul profilo Instagram vdn_official, ha diramato un comunicato che spiega le decisioni prese in vista della finale di Coppa Italia del prossimo 13 maggio e del derby contro la Roma alla penultima giornata di Serie A. Ormai da tempo i tifosi della Lazio hanno deciso di non entrare allo stadio per protesta nei confronti di Lotito, ma nella finalissima del trofeo nazionale lo stadio sarà pieno. Questo il testo: "Abbiamo stretto un patto con mister e squadra dove abbiamo dato la nostra parola che saremmo entrati in caso di finale, essendo in campo neutro vogliamo stare vicino ai ragazzi e dare la possibilità a tutto il popolo Laziale di spingere la squadra in una partita importante come la finale di Coppa".