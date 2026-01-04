Lazio vs arbitri, Sarri: "Seconda squadra per numero di falli, ma con più espulsioni. Non torna"

"Siamo la seconda squadra in Serie A per minor numero di falli fatti eppure siamo la squadra con più espulsioni”. Dopo la sconfitta con il Napoli, Maurizio Sarri torna ad accendere la polemica arbitrale già portata avanti dalla Lazio nelle ultime settimane: "Questi numeri non mi tornano un granché, ma questo è un argomento affrontato anche ieri in riunione tecnica, gli arbitri non devono essere un alibi. Se quelli subiti sono errori rimangono, è inutile starci a pensare”.

Dopo la gara con l’Udinese, la Lazio aveva inviato, via PEC, una lettera formale di protesta in Lega Calcio Serie A, causando parecchio malumore nelle fila arbitrali, in particolare per il disegnatore Gianluca Rocchi, che ha minacciato le dimissioni davanti all’ipotesi di complotto. Gli arbitraggi sfavorevoli, continua Sarri, non sono certo l’unico problema: “Abbiamo affrontato e spesso superato mille difficoltà, mettiamo anche questa difficoltà nella lista. Abbiamo preso altre due espulsioni evitabili e questo ci mette in difficoltà per la prossima partita, dalla seconda giornata abbiamo 6/7 giocatori fuori con varie motivazioni.

Il momento di mercato è un momento di difficoltà per tutti, la gestione dei giocatori è difficile. Per questo tutti gli allenatori chiedono di far chiudere prima il mercato estivo e di fare una finestra di dieci giorni a gennaio, tanto il 70% delle operazioni si fanno negli ultimi due giorni".

La conferenza stampa di Sarri