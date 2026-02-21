Lazio, Zaccagni: "Dovevamo fare meglio. Ora testa al Torino e alla Coppa Italia"

Un altro pareggio, il secondo consecutivo lontano dall’Olimpico, e la sensazione di un’occasione mancata. La Lazio esce dall’Unipol Domus con uno 0-0 contro il Cagliari che lascia più dubbi che certezze. I biancocelesti hanno alzato il ritmo solo nel finale, mentre per lunghi tratti la manovra è apparsa lenta e poco incisiva.

A fine gara, il capitano Mattia Zaccagni ha analizzato con lucidità la prestazione: “Non era quello che volevamo - ha detto ai microfoni di Lazio Style Radio -. Siamo stati bravi a non prendere gol, ma dovevamo fare sicuramente meglio in fase di possesso”. Un’ammissione chiara, che fotografa le difficoltà offensive emerse soprattutto nella costruzione e nell’ultimo passaggio.

Per Zaccagni si trattava del ritorno dal primo minuto dopo quasi un mese di stop: “Ho fatto appena due allenamenti con la squadra, il minutaggio di oggi è stato alto. Ora penserò a recuperare al meglio per preparare la gara col Torino”.

Il numero 10 ha poi parlato del rapporto con i tifosi: “È un’annata difficile, non ci sono dubbi. Dobbiamo tenere la testa alta e pensare al Torino e alla Coppa Italia, senza guardare troppo oltre”.

Infine, un focus sulle carenze sotto porta: “Dobbiamo aumentare il possesso nell’area avversaria, attaccare meglio gli spazi e riempire di più l’area. C’è tanto lavoro da fare", ha concluso.