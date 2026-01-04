Lazio, Zaccagni duro: "Troppi errori oggi con il Napoli e ora la classifica è anonima"

Mattia Zaccagni, capitano della Lazio, dopo la sconfitta interna rimediata per mano del Napoli è intervenuto in conferenza stampa e si è soffermato anche sul momento dei biancocelesti, fermi a centro classifica: "Dobbiamo guardare la realtà dei fatti, la classifica è anonima e per questo archivieremo subito questa partita e da domani penseremo alla partita di mercoledì che per noi sarà fondamentale".

Cosa non ha funzionato a livello difensivo sul gol di Spinazzola?

"Il gol e le azioni del Napoli nascono dai loro trequartisti, non riuscivamo ad arrivare né su di loro né sui centrocampisti. Il Napoli ha fatto una grande gara, ma aiutato anche dai nostri errori".

Cosa è mancato oggi a livello offensivo?

"Oggi il problema principale è stato il nostro baricentro, non siamo riusciti a trovare le distanze giuste per la pressione nel primo tempo. Trovavano sempre i due trequartisti e puntavano la porta, in quel momento poi corri indietro e cerchi di evitare pericoli. Ti abbassi per forza di cose e crei troppo poco".