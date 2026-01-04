Lazio, Zaccagni: "Grande gara del Napoli, noi li abbiamo aiutati con pressioni non cattive"

Mattia Zaccagni, attaccante e capitano della Lazio, dopo la sconfitta per 2-0 della sua squadra in casa contro il Napoli, ha parlato ai canali ufficiali della società biancoceleste: "Purtroppo non abbiamo fatto benissimo il primo tempo, eravamo distanti dalle pressioni, loro uscivano sempre con i loro trequartisti, dispiace molto", ha esordito Zaccagni nell'intervista.

Il capitano della Lazio quindi prosegue, soffermandosi sugli episodi: "Sappiamo com’è, non cerchiamo alibi ma analizzeremo gli errori. Loro dopo il primo gol hanno giocato con totale fiducia, sono stati bravi a trovare i due trequartisti più volte, noi faticavamo molto a prenderli".

Zaccagni conclude nella sua intervista rendendo comunque doveroso omaggio alla prestazione esibita dal Napoli all'Olimpico: "Hanno giocato una grande gara e li abbiamo aiutati con le nostre pressioni non cattive, non riuscivamo a coprire il pallone, eravamo distanti. Il nostro obiettivo è sempre quello di partire forte e prendere in mano il pallino di gioco, mercoledì questo dovremo fare".