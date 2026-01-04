Lazio, Zaccagni: "Situazione difficile di emergenza perenne, ma non cerchiamo alibi"

Mattia Zaccagni non può essere soddisfatto, da capitano e leader della Lazio, della prestazione offerta dalla sua squadra contro il Napoli all’ora di pranzo. E a chiarire il concetto ci ha pensato lui stesso parlando nel post-partita a DAZN: "Sapevamo di affrontare forse la squadra più forte del campionato, la più in forma sicuramente. Dovevamo fare di più nel primo tempo soprattutto, abbiamo sbagliato le pressioni, arrivavamo in ritardo, non abbiamo arginato i trequartisti e questo ci ha fatto soffrire tanto".

La Lazio ha denunciato un certo nervosismo, nel corso della sconfitta per 0-2 con il Napoli. Commenta così il tema Zaccagni: "Dovuto dalla partita di oggi, dovevamo fare di più sotto tanti punti di vista, adesso è il momento di archiviare la partita, vedere gli errori fatti e pensare alla partita di mercoledì. Come giocheremo in attacco? Vediamo, da domani ci penseremo, siamo abituati ad essere in emergenza, affronteremo la partita come tutte le altre".

A rendere meno facile il compito di Sarri e della Lazio, un numero di disponibili piuttosto basso tra infortuni, casi di mercato e Coppa d'Africa. Conclude nella sua intervista Zaccagni: "Difficile questa situazione di perenne emergenza, ma non dobbiamo cercare alibi. Adesso è il momento di mantenere la calma, le ultime due partite ci daranno nervosismo, ma dobbiamo restare calmi, mettere a posto la testa e affrontare la partita di mercoledì".