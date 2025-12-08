Juventus, niente forzature per Bremer: due gare nel mirino per il suo rientro

All'indomani della sconfitta subita contro il Napoli, la Juventus si lecca le ferite per la terza sconfitta stagionale subita nelle prime 14 partite di campionato.

Fra gli aspetti da regolare in casa bianconera c'è sicuramente la solidità difensiva, reparto nel quale il tecnico Luciano Spalletti sta ancora facendo i conti con l'assenza di Gleison Bremer. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport il centrale, che è fermo ai box ormai da fine settembre per la lesione al menisco che ha riportato, non ci sarà fra i giocatori che prenderanno parte alla prossima sfida di Champions League in programma contro il Pafos.

Il quotidiano riporta che lo staff medico ha deciso di mantenere la linea della prudenza, cercando di evitare in queste ultime settimane prima del rientro alcune forzature che avrebbero potuto compromettere il delicato percorso di riatletizzazione del giocatore. Allo stesso tempo però rimane l'ottimismo sul fatto che il difensore sia ormai prossimo al rientro in gruppo. Dunque se il Pafos è off-limits nella tabella di marcia prima di rivederlo in campo, il suo ritorno tra i convocati potrebbe arrivare già nella sfida contro il Bologna o con la Roma. L’obiettivo di Spalletti sarebbe quello di riaverlo almeno per la panchina contro la squadra di Italiano o, al più tardi, per il big match contro i giallorossi.