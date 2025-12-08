Roma, Dovbyk ha smaltito l'infortunio: l'ucraino è tornato parzialmente in gruppo

La Roma è tornata in mattinata a Trigoria per allenarsi dopo la sconfitta per 1-0 contro il Cagliari. Giovedì infatti i giallorossi torneranno in campo in Europa League contro il Celtic e Gasperini ha bisogno di preparare la partita contro gli scozzesi. Secondo quanto riportato da Il Tempo intanto, Artem Dovbyk ha smaltito la lesione del tendine del retto femorale sinistro che lo tiene fermo da un mese e si è allenato parzialmente in gruppo.

Il ko dell'Unipol Domus ha evidenziato ancora di più la necessità di una prima punta di ruolo, che in questo momento sta mancando ai capitolini. L'ucraino deve dare un segnale chiaro per risollevarsi, visto anche un contratto in scadenza nel giugno 2029.

Nel corso della sua carriera Dovbyk vanta 86 presenze e 54 gol con il Dnipro-1, 59 gettoni e 19 reti con la Roma, 39 apparizioni e 24 centri con il Girona, 37 incontri e 18 gol con il Dnipro, 23 partite e 4 reti con il SonderjyskE, 5 sfide e 3 centri con la formazione delle riserve, 22 match e un gol con il Midtjylland, 9 presenze e 10 reti con le riserve, 3 gettoni con lo Zaria Balti e una con il Cherk. Dnipro.