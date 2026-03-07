Cagliari, Rodriguez: “Non sento la responsabilità, mister e squadra mi fanno sentire importante”

Ai microfoni di DAZN, nel prepartita di Cagliari-Como, sfida valida per la 28/a giornata di Serie A, Juan Rodriguez ha presentato la gara soffermandosi sul proprio ruolo al centro della difesa in una giornata segnata dall’assenza di Jerry Mina. Il difensore rossoblù ha spiegato di vivere il momento con serenità, grazie alla fiducia ricevuta dall’allenatore e dal gruppo, e ha ribadito il valore della partita contro il Como nel percorso del Cagliari verso l’obiettivo salvezza.

Visto che oggi manca Jerry Mina, quanto ti senti responsabilizzato nel ruolo di centrale difensivo?

“Non sento la responsabilità, il mister e la squadra mi fanno sentire importante”“Non sento la responsabilità. Il mister e la squadra mi fanno sentire importante e questo mi dà la tranquillità per poter affrontare qualsiasi tipo di partita. Sono punti importanti, ma noi consideriamo tutte le partite importanti. Vogliamo centrare la salvezza il più presto possibile, in una gara importante come quella contro il Como.”