Leao lavora anche nel giorno di riposo: vuole arrivare al top a Roma-Milan

Rafael Leao si è allenato anche nel giorno di riposo insieme agli infortunati. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il portoghese si è presentato al centro sportivo come un professionista scrupoloso che cura il suo corpo. Ormai il classe '99 si è calato alla perfezione in questo ruolo e quasi non sembra vero perché mai come adesso si era mostrato dedito al lavoro. Nel weekend il Milan sfiderà la Roma e lui non è al massimo della condizione, così ieri ha svolto terapie e un lavoro individuale per recuperare la forma ideale.

Il dolore che ha agli adduttori viene costantemente monitorato per far sì che non diventi pubalgia. L'unica distrazione ormai resta la moda, come testimonia la sua presenza alla Milano fashion week con il collega Moise Kean. È un Leao è diverso, non è più quello spettacolare che agiva sulla fascia e che spesso risultava inconcludente o stucchevole, questo è più incisivo e cattivo sotto porta. Il merito è anche di Allegri, che se lo gode e lo coccola in vista della trasferta dell'Olimpico.