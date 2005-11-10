Pierotti assicura: "Il Lecce sa lavorare, Di Francesco vede il calcio come me"

Il Lecce si prepara alla sfida contro il Bologna e il tecnico giallorosso, Eusebio Di Francesco, sa di poter contare su Santiago Pierotti, uno dei giocatori di maggior affidamento della squadra giallorossa. Il giocatore argentino ha rilasciato una intervista al Corriere dello Sport nel corso della quale ha parlato anche dello stesso allenatore con il quale ha centrato l'ultima salvezza.

Le parole di Pierotti su Di Francesco e il Lecce

Queste le parole di Pierotti su DiFra: "Guardiamo il calcio allo stesso modo: verticalità, giocare in avanti, cercare la profondità e la pressione alta. Mi ha insegnato tanto, trasmettendomi i concetti giusti per migliorare in fase difensiva, ma anche per giocare dentro il campo e sulla fascia".

Poi sulla crescita del Lecce, in generale, assicura: "Se il Lecce ha mosso passi da gigante in avanti? Assolutamente sì. Dal primo anno, il club è cresciuto molto e sotto tanti aspetti: dai lavori allo stadio al centro sportivo, c’è stato un notevole miglioramento. La speranza è che si continui su questa strada, il Lecce sa lavorare", chiosa l'argentino.