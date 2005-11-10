La carica di Pierotti: "Gol e assist per la salvezza del Lecce, mi sento leader"

Il Lecce si prepara alla sfida contro il Bologna e il tecnico giallorosso, Eusebio Di Francesco, sa di poter contare su Santiago Pierotti, uno dei giocatori di maggior affidamento della squadra giallorossa. Il giocatore argentino ha rilasciato una intervista al Corriere dello Sport nel corso della quale ha parlato anche della prossima sfida al Bologna.

Le parole di Pierotti sul Bologna

"Se siamo più preoccupati dal cambio allenatore o consapevoli della nostra maturità? Entrambe le cose. Ogni tanto lavoriamo sugli avversari, ma in campo ci andiamo con le nostre idee", spiega Pierotti. "La nostra filosofia di calcio viene prima di tutto. Sappiamo che il Bologna ha un nuovo allenatore, abbiamo capito cosa vogliono fare, ma servirà in ogni caso il miglior Lecce", assicura.

Sul fatto di essere un leader di questo Lecce, l'argentino non si tira indietro: "Se mi sento leader? Certo. Sento la responsabilità e il dovere di portare questa squadra a un livello superiore. Anche perché sono tra i calciatori da più tempo nel club". Obiettivo personale? Pierotti aggiunge: "È sempre la conseguenza di quello collettivo. A me interessa la salvezza. Poi naturalmente voglio fare un bel campionato e contribuire con gol e assist, ma prima di tutto la salvezza".