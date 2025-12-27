Live TMW Lecce-Como, Fabregas: "Non si vedono molti giocatori come Nico Paz"

Diretta scritta su TUTTOmercatoWEB.com: premi F5 per aggiornare!

Cesc Fabregas si presenta ai microfoni della sala stampa dello stadio "Via del Mare" al termine di Lecce-Como.

17.10- Il tecnico dei lariani è atteso fra pochi minuti in sala stampa.

17.35- Inizia la conferenza stampa.

Un giudizio su Paz?

"Un giocatore importante, è qui per crescere e per fare la differenza con movimenti e creando spazio. Non si vedono molti giocatori così nel calcio moderno, è un trequartista puro. Anche lui deve abituarsi al calcio moderno, il giorno che andrà via da Como potrà trovarsi a giocare in situazioni nelle quali dovrà avere la mente aperta per trovare il suo spazio. Quando sta bene come oggi ti dà tanto. Cerca sempre stimoli per crescere e migliorare, c'è tanta strada fare però, siamo molto esigenti. Se ti accontenti arriva qualcuno da dietro e ti mangia".

Nell'anno solare siete settimi per numero di punti fatti...

"Prima di tutto sono contento per Cassetti. Siamo in un momento della nostra storia in cui tutti devono saper fare tutto. Non è normale che tre allenatori siano buttati via nella stessa partita, ma dobbiamo gestire tutto in maniera positivo. I punti fatti nell'anno solare sono importanti ma non determinanti. Vedo una società che cresce velocemente, così come la squadra. I giocatori giovani stanno spingendo e migliorano. Alle volte cerchiamo troppo il gol perfetto, c'è tanto lavoro da fare. La classifica ora non mi interessa, voglio vedere una squadra che cresce e creare valore nei nostri giovani".

Dove può arrivare il Como?

"Non parlo della classifica, in questo momento non è importante per noi. Puntiamo sulla crescita della squadra e dei giovani".

Un giudizio sul fallo contestato sul primo gol?

"Allenatori e giocatori non sanno più cosa sia fallo e cosa non sia fallo. Un giorno un intervento e fallo e il giorno successivo non lo è. E' difficile, spesso mi faccio tante domande anch'io. Oggi Di Francesco è arrabbiato e io contento, un domani le parti possono invertirsi".

Douvikas?

"Ha grossi margini di crescita. Deve lavorare come un animale, anche individualmente, sugli aspetti da migliorare. Questa settimana ho parlato con lui, tutti i giocatori qui accettano quello che dico, non ci sono mai dei però o dei non sono d'accordo".

17.45- Finisce la conferenza stampa.