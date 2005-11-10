Frosinone-Lecce, le probabili formazioni: Ghedjemis si candida come titolare, Di Fra in emergenza

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Frosinone-Lecce:

Come arriva il Frosinone

Alvini ha bisogno di valutare le condizioni dei suoi calciatori che hanno speso tanto alla New Balance Arena. Canarini che giovedi ospiteranno il lecce ma considerando che poi domenica ci sarà anche la sfida al Torino, sempre al Benito Stirpe, probabilmente ci sarà qualche cambio nell'undici base. In difesa potrebbe toccare a Monterisi al posto di Cittadini con Calvani, Oyono e a sinistra Terzic galvanizzato dal gol e che potrebbe dar respiro a Bracaglia. In mediana Calò in cabina di regia considerata l'assenza di Grillitsch mentre Masini potrebbe lasciar inizialmente spazio a Cichella. Ghedjemis dopo la grande prova di Bergamo si candida ad una maglia da titolare cosi come Schmid e Kvernadze entrambi in vantaggio su Hasa e Zerbin. In avanti scalpitano Birligea e Bobcek ma Raimondo resta in vantaggio per una maglia da titolare. (Da Frosinone, Stefano Martini).

Come arriva il Lecce

Piena emergenza. Eusebio Di Francesco non potrà contare sullo squalificato Gaspar e sugli infortunati Ilic, Berisha, Coulibaly e Pierotti. Apprensione anche per le condizioni di Tiago Gabriel, uscito malconcio nell'ultima di campionato per un trauma contusivo al ginocchio sinistro. Il tecnico ripartirà dal 4-3-3 che vede Falcone in porta con Veiga e Gallo sulle fasce e il rilancio di Siebert al centro della retroguardia. Al fianco del tedesco si spera nel recupero di Tiago Gabriel, ma se il portoghese non dovesse farcela l'alternativa sarebbe Jean. A centrocampo scelte quasi obbligate, con Kaba, Ngom e Maleh. In avanti, ballottaggio Fatah e Monteiro sulla sinistra, con il primo favorito, conferma per N'Dri a destra e testa a testa fra Geubbels ed Esteban per una maglia da titolare al centro del tridente, con il francese leggermente avanti. (Da Lecce, Pierpaolo Verri).