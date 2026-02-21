La riflessione di Corvino: "Oggi troppi club si lasciano condizionare dai commenti sui social"

In vista del match tra Lecce e Inter è intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport il ds del club salentino Pantaleo Corvino e, partendo dalla domanda sul fatto che anche l'Inter stia iniziando a puntare, ha fatto una riflessione più ampia sul calcio italiano: "Anche nel calcio le società sono aziende e, in quanto tali, devono puntare alla sostenibilità. L’unica strada per avere i conti in regola porta ai giovani e alla loro valorizzazione. Certo, serve coraggio, soprattutto se sei un grande club. La gente parla di mancanza di infrastrutture, ma se oggi ci sono pochi giovani il problema è culturale".

Poi il dirigente si domanda: "In Italia tutti parlano di una svolta che passi da

nuove attrezzature e dalla costruzione di centri sportivi: vent’anni fa, quando abbiamo alzato la Coppa del Mondo, la situazione era migliore? Non credo. Piuttosto, è cambiato il concetto di periferia e i bambini non scendono più in strada a giocare, però quello è solo il primo aspetto sul quale bisogna intervenire. L’altro, più evidente, riguarda l’evoluzione culturale dei club, frutto dei social network".

E continua: "In passato la gente parlava di calcio al bar o nelle piazze, mentre oggi il commento è sempre dietro l’angolo, visibile a tutti. Il tifoso pensa al risultato, è giusto così, ma ho l’impressione che troppi club oggi si facciano condizionare da ciò che si legge in giro. Se i tifosi vogliono tutto e subito, le società operano per provare ad accontentarli".