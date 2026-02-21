Lecce Corvino sul mercato: "Tiago Gabriel, Berisha e Falcone sono sulla bocca di tutti"

Pantaleo Corvino ha parlato a La Gazzetta dello Sport della stagione del suo Lecce. Queste le parole del ds: "Abbiamo costruito un percorso fondato sulla patrimonializzazione: da noi i giovani giocano e crescono. Il calcio vero è questo e i risultati sportivi ed economici ci danno ragione. Abbiamo conquistato tre salvezze consecutive e uno scudetto Primavera. Considerando la promozione del 2022, per noi è come aver vinto cinque campionati".

Tiago Gabriel sarebbe potuto partire?

"Lui, come Berisha e Falcone, ormai è sulla bocca di tutti. Sono pronti per il salto di qualità, però alle loro spalle ci sono tanti altri talenti che abbiamo voluto tenere per sognare la salvezza".

Si aspettava una lotta salvezza così dura?

"Certo che sì. Tutte le dirette concorrenti hanno potuto investire molto più di quanto abbiamo fatto noi. Dal Pisa alla Cremonese, passando per Verona, Sassuolo, Cagliari e Parma. Sarà dura, ma noi abbiamo fatto il massimo per rimanere competitivi, trattenendo i nostri talenti anche di fronte a offerte importanti".