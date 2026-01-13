Roma-Torino 2-3, le pagelle: Adams comanda, Arena sogna. Svilar apre la porta
Risultato finale Roma-Torino: 2-3
A cura di Marta Bonfiglio
Roma
Svilar 5 - Oggi non riesce a tenere la porta blindata. Non è la serata migliore. Può far meglio sul secondo gol di Adams.
Ghilardi 5,5 - Troppo morbido su alcune coperture, sul primo gol del Torino non è nella giusta posizione.
Ziolkowski 5,5 - Prova a chiudere tutte le azioni pericolose davanti a Svilar. Si fa imbambolare da Simeone a più riprese. Chiude tardi su Adams Dal 46' Ndicka 6 - Rimette ordine dietro.
Celik 6 - Legge bene qualche passaggio velenoso. Preciso negli interventi prova qualche taglio a sorpresa.
Rensch 5,5 - Giallo sulle spalle dopo appena 14 minuti. Pesa eccome. Aboukhlal può scappare via quando vuole. Dal 46' Hermoso 6,5 - Entra e riprende subito la gara.
Cristante 5 - Prestazione altalenante tra passaggi indovinati e quelli sbagliati, che sono più dei primi.
Pisilli 6 - Prova ad evitare grandi guai in mezzo al campo. Fatica col compagno a tenere l'avanzata granata ma si comporta bene. Dal 58' Koné 5,5 Poco impattante. Fatica anche lui stasera.
Wesley 6,5 - Corre, corre, corre e ancora...corre. Non si ferma mai. Scocca tutte le frecce a sua disposizione e manda in gol il ragazzino.
Soulé 5 - Gioca molto lontano dall'area di rigore. Sempre raddoppiato fa fatica a smarcarsi. Oggi non è in giornata. Dal 58' Dybala 6 Sbaglia qualche passaggio di troppo, ma la sua qualità fa la differenza.
El Shaarawy 5,5 - Luce a intermittenza. Parte bene poi si spegne. Prova a lottare su tutti i palloni disponibili.
Bailey 5 - Fatica a prendere posizione e soprattutto a tenere diversi palloni. Sbaglia scelte. Non gira insieme a tutto l'attacco. Dall'80' Arena 6,5 Un gol che gli spalanca le porte.
Gian Piero Gasperini 5 - L'unica cosa che azzecca questa sera sono i cambi di Hermoso e Arena. Baroni gli dà una lezione.
TORINO
Paleari 5,5 - Meno impegnato di Svilar, viene sorpreso due volte dal missile di Hermoso e dalla testa di Arena.
Tameze 6,5 - Limita le capacità di El Shaarawy prendendosi le chiavi di tutta la fase difensiva.
Ismajli 7 - Tiene a bada Bailey, perfetto nelle letture gli nasconde il pallone per 70 minuti. Dal 70' Maripan 5,5 - Si perde completamente Arena sul gol del 2-2.
Coco 6 - Accompagna benissimo le azioni offensive granata. Energico, ha grande corsa fino alla fine.
Lazaro 6 - Bravo a frenare Wesley e a chiuderlo nello stretto.
Ilkhan 7 - Primo tempo giocato molto bene, poi uno scivolone nella ripresa gli costa il gol del pareggio giallorosso. Si fa perdonare al 90' con il gol della vittoria.
Gineitis 6,5 - Lavora sporco per far giocare bene il compagno. Prestazione importante e di alto valore. Dal 70' Casadei 6 - La capocciata giusta per Ilkhan.
Aboukhlal 6 - Tanta gamba fino alla fine. Scappa via sulla fascia con grande destrezza. Dall'86 Dembele S.V.
Vlasic 6,5 - Gli arrivano delle palle splendide grazie al lavoro dei compagni. Lui sa sfruttarle bene.
Simeone 6,5 - Fa un lavoro di sacrificio per tutta la partita, è fastidioso nei movimenti. Si nasconde da Ziolkowski che si ritrova sempre a rincorrerlo. Dal 70' dentro Njie 6 - Dà fastidio alla difesa giallorossa.
Adams 7,5 - Si inventa il primo gol e raddoppia nel miglior momento della Roma. Dall'89' Ngonge S.V.
Marco Baroni 7 - Un grande Torino mette in scena una bella prestazione all'Olimpico. Che stangata a Gasperini.