Lecce, Di Francesco: "Partita persa per una nostra ingenuità, bisogna cambiare rotta"

Eusebio Di Francesco, tecnico del Lecce, commenta ai microfoni di DAZN la sconfitta di misura nella gara contro il Torino: "Dico solo che la squadra ha preso gol nel momento migliore, abbiamo perso per una nostra ingenuità. Purtroppo creiamo tanto, ma non riusciamo mai a concretizzare. Non siamo stati determinati o cattivi, serve solo cambiare rotta. Non riusciamo a essere pericolosi o a fare le scelte finali giuste. Peccato per questa sconfitta, il calcio è questo".

Giocare con due attaccanti potrebbe aiutare?

"La squadra è stata costruita in maniera differente, oggi non ne avevo la possibilità perché Stulic non stava bene. Può essere un'idea, però oggi l'unico attaccante da affiancare a Cheddira non lo avevo. Ho provato con Pierotti, ma non è andata come volevamo. Ci sono state delle occasioni anche nel secondo tempo, dovevamo essere più bravi a chiudere".

Come valuta la prestazione di Cheddira?

"Bisogna essere più qualitativi in quello che facciamo, anche chi entra deve farlo per determinare".