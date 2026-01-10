Lecce, Di Francesco: "Gorter giovane molto interessante. Sala non ancora prontissimo"

Nel corso della conferenza stampa odierna, il tecnico del Lecce Eusebio Di Francesco ha parlato dei singoli partendo da Gorter: "Un ragazzo giovane molto interessante, intravediamo in lui delle qualità. Il campionato poi richiede esperienza soprattutto nel girone di ritorno, non affrettiamo la sua crescita ma la aspettiamo".

E invece Sala?

"Ritengo sia fra i giocatori non ancora prontissimi per affrontare questo campionato ma deve allenarsi al meglio per farsi trovare pronto. La cosa difficile per l'allenatore è allenare chi gioca meno, da un momento all'altro può arrivare l'occasione. Poi in allenamento devo vedere quelle determinate cose che mi possano portare a fare determinate scelte".

Come sono cambiate le due squadre rispetto alla partita d'andata?

"In quella gara venivamo da un po' di cambiamenti tattici, ma anche il Parma ha cambiato pelle. Noi abbiamo sempre avuto una certa identità, passando dal 4-3-3 al 4-2-3-1, forse abbiamo cambiato meno di loro. Siamo lì, il Parma è un nostro competitor nella salvezza. E' una partita importante, non decisiva ma importante. Conosciamo tutti l'importanza della gara".

Leggi la conferenza stampa di Eusebio Di Francesco