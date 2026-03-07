Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Live TMW

Lecce, Di Francesco: "Partita importantissima, va gestita bene la tensione"

Lecce, Di Francesco: "Partita importantissima, va gestita bene la tensione"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 13:03Serie A
Pierpaolo Verri
Diretta scritta su TUTTOmercatoWEB.com: premi F5 per aggiornare!

Eusebio Di Francesco interviene ai microfoni della sala stampa dello stadio "Via del Mare" alla vigilia di Lecce-Cremonese, in programma domani alle 12:30.

12.40- Fra pochi minuti avrà inizio la conferenza stampa.

12.45- Di Francesco inizia a rispondere alle domande dei giornalisti.

Rischia di caricarsi di eccessiva tensione questa partita? Come dirà alla squadra di scendere in campo?
"Sicuramente è una partita molto sentita, dalla squadra e dall'ambiente. Fa parte del gioco, il calcio ad alti livelli è questo, sale la tensione e bisogna saperla gestire bene. Ci vuole equilibrio nel preparare questa gara, è una gara importantissima prima delle prossime dieci. La potremmo definire tra quelle più importanti dell'ultimo periodo".

Come sta la squadra?
"Ho dubbi in mezzo al campo, per il resto la squadra è già definita. Gandelman oggi è allenato un po' con il resto del gruppo. Coulibaly ha qualche problemino. Nel mezzo devo scegliere la soluzione migliore per impattare al meglio questa gara".

Cosa le ha insegnato la partita di andata?
"Giocammo un ottimo primo tempo senza concretizzare, poi un rigore un po' dubbio girò la partita a favore della Cremonese. Loro all'andata avevano 4/5 punti di vantaggio rispetto a noi, oggi siamo a pari punti, questa partita arriva in un momento importante del campionato. Abbiamo le nostre tensioni, ma le hanno anche loro. Dobbiamo sfruttare al meglio il calore della nostra tifoseria. La risposta del pubblico è stata importante, siamo vicini al sold out. Significa che l'ambiente percepisce l'importanza di questa gara, dobbiamo vivere la partita per 100 minuti, non possiamo pensare di vincere o perdere solo nel primo o secondo tempo. Va giocata con intelligenza per tutti i 100 minuti".

A sinistra Sottil o Banda?
"Non ci sono gerarchie, si può essere importanti giocando dall'inizio o a gara in corso. Ho già scelto chi giocherà ma non lo dirò. Le gerarchie non le amo, in qualche ruolo ci sono delle gerarchie ma in altri ruoli abbiamo più possibilità di switchare".

Chi teme della Cremonese? SI aspetta spirito di rivalsa di Maleh?
"Maleh si è sempre comportato bene qui, credo poco alla rivalsa, ognuno deve dare il meglio di sé stesso quando indossa una maglia. Potremmo trovare una Cremonese che ha bisogno di fare risultato, come ne abbiamo bisogno noi. Hanno messo dentro Thorsby che è bravo nei tempi di inserimento, per caratteristiche è il loro Gandelman. Bonazzoli è cresciuto tanto in continuità. In avanti hanno soluzioni importanti con Djuric, Vardy, Sanabria. La pericolosità maggiore la daranno sul campo aperto e sulla capacità di attaccare lo spazio di Vardy e con i colpitori di testa".

Con il campo appesantito dalla pioggia ci sarà uno svantaggio o un vantaggio?
"Le due squadre un po' si equivalgono, potrebbe essere penalizzante o vantaggiosa per entrambi, io preferisco un campo giusto e non troppo pesante, soprattutto per le caratteristiche dei nostri giocatori bravi nell'uno contro uno".

Vedremo due punte dal primo minuto?
"Con Banda e Cheddira avevamo preparato la partita in maniera differente a Como. Mi aspettavo il Como con una formazione differente, devo essere sincero. Le scelte erano legate a quello che pensavo potessero fare a inizio gara. Banda però si muoveva sempre sull'esterno per ricevere palla. Qualcosa non è andata come avrei voluto per colpa mia perché pensavo delle cose differenti rispetto a quelle che si sono verificate".

I valori fra Lecce e Cremonese sembrano equivalersi, tra gli 11 duelli individuali che ci saranno ce n'è qualcuno che può far pendere l'equilibrio da una parte o dall'altra?
"Coulibaly è un giocatore importante che può agire anche sulla trequarti. A Como ha fatto anche un gran gol, è migliorato nei tempi di inserimento in avanti. A volte i duelli individuali possono fare la differenza, bisogna portarli nella giusta direzione. Sui duelli possiamo giocarcela, più duelli vinci e più hai la possibilità di portare a casa il risultato. Noi giochiamo meno sui riferimenti e più dove si trova la palla. Bisogna impattare in maniera arcigna sui duelli che ci saranno".

13.05- Finisce la conferenza stampa.

Articoli correlati
Pronostico Lecce-Cremonese, scontro salvezza che vale una stagione Pronostico Lecce-Cremonese, scontro salvezza che vale una stagione
Lecce-Cremonese, le probabili formazioni: Gandelman stringe i denti, Bonazzoli con... Lecce-Cremonese, le probabili formazioni: Gandelman stringe i denti, Bonazzoli con Vardy
Lotta salvezza. L’Edicola del Sud: "Lecce-Cremonese, 90 minuti che valgono una stagione"... Lotta salvezza. L’Edicola del Sud: "Lecce-Cremonese, 90 minuti che valgono una stagione"
Altre notizie Serie A
Acquafresca: "Cagliari, non mi farei intimidire dal Como. Si possono prendere alti"... Acquafresca: "Cagliari, non mi farei intimidire dal Como. Si possono prendere alti"
Parma, Cuesta: "Bernabé non ci sarà. Leggerezza? Non dobbiamo cambiare atteggiamento"... Live TMWParma, Cuesta: "Bernabé non ci sarà. Leggerezza? Non dobbiamo cambiare atteggiamento"
Atalanta-Udinese, i convocati di Palladino: Scalvini non ce la fa, in gruppo un classe... Atalanta-Udinese, i convocati di Palladino: Scalvini non ce la fa, in gruppo un classe 2006
Bonaventura sul ritiro: "Non mi divertivo più come prima. La gente mi ricorderà per... Bonaventura sul ritiro: "Non mi divertivo più come prima. La gente mi ricorderà per una cosa"
Roma, domani la sfida a De Rossi: a breve la conferenza stampa di Gasperini Live TMWRoma, domani la sfida a De Rossi: a breve la conferenza stampa di Gasperini
Incasso record, sold out e non solo. Per Milan-Inter 25 social media manager a bordo... Incasso record, sold out e non solo. Per Milan-Inter 25 social media manager a bordo campo
Lecce, Di Francesco: "Partita importantissima, va gestita bene la tensione" Live TMWLecce, Di Francesco: "Partita importantissima, va gestita bene la tensione"
Milan, Cardinale è a Milanello: incontro con la squadra e Allegri. Domani sarà a... TMWMilan, Cardinale è a Milanello: incontro con la squadra e Allegri. Domani sarà a San Siro
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Juventus, Vlahovic ora può restare. Rinnovi di Spalletti e Locatelli: la situazione. E per l’estate torna l’ipotesi Kolo Muani. Inter, per la fascia Palestra è il preferito. Pio Esposito incedibile. Roma, Malen verrà riscattato
Le più lette
1 Juventus-Pisa, le probabili formazioni: confermato il trio Conceicao-McKennie-Yildiz
2 Luca Pellegrini, Sarri non lo voleva nemmeno nel 2023. Fuori rosa nel 2024, ora utilizzato
3 Milan-Inter, le probabili formazioni: in attacco è Pulisic-Leao contro Thuram-Pio Esposito
4 Genoa-Roma, le probabili formazioni: Pisilli confermato, Rensch prende il posto di Wesley
5 Bologna-Verona, le probabili formazioni: Odgaard per Castro, Sammarco senza 6 giocatori
Ora in radio
Guelfi e Ghibellini 11:00Guelfi e Ghibellini live!
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Repliche 13:00Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Voci sul Real Madrid? Allegri: "Sto bene al Milan e sono molto contento. Conta solo il presente"
Immagine top news n.1 Da un ex Juve all'altro? La panchina di Tudor al Tottenham traballa, idea Thiago Motta
Immagine top news n.2 Arriva Milan-Inter, Chivu ha l'arma Dimarco. Georgatos: "È il più forte al mondo"
Immagine top news n.3 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 28^ giornata di campionato
Immagine top news n.4 Milan, il derby riapre lo Scudetto? Amelia: "Deve succedere qualcosa difficile da pensare"
Immagine top news n.5 Napoli, rilancio Champions: Alisson Santos devastante e tornano Anguissa e De Bruyne
Immagine top news n.6 Inter sulle spalle di Pio Esposito. Ma Chivu cerca anche il miglior Thuram
Immagine top news n.7 Spalletti progetta la nuova Juventus, ma il presente è la sfida al Pisa
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Allegri e il futuro al Milan? In estate aspettatevi dei cambiamenti nella dirigenza Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Come è andata l'avventura in Qatar di Marco Verratti in questa stagione
Immagine news podcast n.2 Calciomercato, preparatevi per un valzer di portieri che non avete mai visto prima
Immagine news podcast n.3 Dopo Pioli adesso rischia anche Vanoli: la Fiorentina può davvero cambiare?
Immagine news podcast n.4 Perché adesso la Juventus e Vlahovic hanno deciso di trattare il rinnovo
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Braglia: "Milan, mi aspettavo qualcosa di più. Lazio, stupito che Sarri rimanga"
Immagine news Altre Notizie n.2 Massimo Orlando: "Scudetto già deciso. Lazio, Lotito dovrebbe mollare"
Immagine news Altre Notizie n.3 De Paola: "Milan tenga vivo il campionato. Lazio, suicidio mediatico"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Acquafresca: "Cagliari, non mi farei intimidire dal Como. Si possono prendere alti"
Immagine news Serie A n.2 Parma, Cuesta: "Bernabé non ci sarà. Leggerezza? Non dobbiamo cambiare atteggiamento"
Immagine news Serie A n.3 Atalanta-Udinese, i convocati di Palladino: Scalvini non ce la fa, in gruppo un classe 2006
Immagine news Serie A n.4 Bonaventura sul ritiro: "Non mi divertivo più come prima. La gente mi ricorderà per una cosa"
Immagine news Serie A n.5 Roma, domani la sfida a De Rossi: a breve la conferenza stampa di Gasperini
Immagine news Serie A n.6 Incasso record, sold out e non solo. Per Milan-Inter 25 social media manager a bordo campo
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, la classifica del ritorno: Pescara, 54 gol subiti e un baratro da evitare in tutti i modi
Immagine news Serie B n.2 Serie B, la classifica del ritorno: Spezia e Mantova rischiano, playout a sei squadre
Immagine news Serie B n.3 Serie B, la classifica del ritorno: la terra di nessuno tra Padova, Samp e Avellino
Immagine news Serie B n.4 Dal derby emiliano-romagnolo a Pescara-Bari, tutti i convocati per la 28ª giornata di Serie B
Immagine news Serie B n.5 Serie B, la classifica del ritorno: Südtirol outsider, Cesena in calo preoccupante
Immagine news Serie B n.6 Serie B, la classifica del ritorno: Frosinone frena, il Palermo di Pohjanpalo lo tallona
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Latina, Condò: "Salernitana arrabbiata e forte, ma veniamo per fare risultato"
Immagine news Serie C n.2 Ellertsson Jr lascia l'Italia. Addio alla Triestina: firma con i danesi del Skagen
Immagine news Serie C n.3 Pro Patria, Bolzoni: "Otto gare in meno di due mesi, serve qualche punto in più per i playout"
Immagine news Serie C n.4 Foggia, Giron torna sulla sconfitta nel derby: "Chiediamo scusa ai tifosi, ora azzeriamo tutto"
Immagine news Serie C n.5 Trento, Tabbiani: "Fermarci ora sarebbe un peccato, proviamo ad alzare l'asticella"
Immagine news Serie C n.6 Serie C, 31ª giornata: Vicenza e Catania per la reazione, poi Ascoli-Ravenna. La guida completa
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Lecce-Cremonese, scontro salvezza che vale una stagione
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Juventus Pisa
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Juventus-Pisa, precedenti a senso unico: dominio bianconero
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Stasera l'Italia torna in campo: a Vicenza contro la Danimarca è già una gara decisiva
Immagine news Calcio femminile n.2 Tegola in mezzo al campo per il Napoli Women: operata al crociato la statunitense Muth
Immagine news Calcio femminile n.3 L'Iran Femminile cambia atteggiamento: canta l'inno e fa il saluto militare prima dell'Australia
Immagine news Calcio femminile n.4 L'Italia guarda alla Danimarca. Giugliano: "Iniziato un nuovo percorso. Convinte della nostra forza"
Immagine news Calcio femminile n.5 L'Italia guarda alla Danimarca. Soncin: "Livello generale cambiato. Convinto delle potenzialità"
Immagine news Calcio femminile n.6 Altra sfida scandinava per l'Italia: a Vicenza arriva la Danimarca. E non si può sbagliare
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Lo Monaco ricorda Orazio Russo: "Era il Catania. Un lottatore e un figlio per me" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Affollamento volata Champions: chi la spunterà? Pregi e difetti delle “partecipanti”