Le squadre di Di Francesco hanno il mal di gol a casa di mister Nicola

Nel corso della stagione 2012-2013 si sfidarono in cadetteria. Alla 21esima giornata Livorno-Sassuolo terminò col punteggio di 3-2. Al 42esimo turno Sassuolo-Livorno andò in archivio con un più tradizionale (per il calcio italiano) 1-0.

Al termine del torneo entrambe le compagini sarebbero salite in Serie A.

Quindi ecco altri 9 incroci fra i due tecnici per un bilancio, complessivo A più B, che vede in vantaggio Nicola 5-4 in fatto di vittorie e 14-9 sul fronte delle marcature, mentre ammontano a 2 i segni X.

Concentrandoci sui Nicola-Di Francesco non mancano le curiosità a livello di numeri.

L’attuale coach delle Cremonese ha ospitato il collega allenando sempre una compagine differente: Livorno, Crotone, Udinese, Empoli e Cagliari. Mai due match interni alla guida dello stesso club.

Per di più l’oggi tecnico del Lecce non ha mai visto le proprie squadre di A marcare gol in casa dell’avversario.

La passata stagione Nicola e Di Francesco furono avversari in occasione di Venezia-Cagliari 2-1 e Cagliari-Venezia 3-0.

Incrociando i curricula degli allenatori con i percorsi sportivi dei due club scopriamo che il pescarese non ha mai sfidato la Cremonese in campionato. Al contrario il coach di Luserna San Giovanni ha affrontato il Lecce per ben 6 volte raccogliendo 3 affermazioni e altrettanti successi (insomma, zero segni X).

TUTTI I PRECEDENTI FRA NICOLA E DI FRANCESCO IN CAMPIONATO

5 vittorie Nicola

2 pareggi

4 vittorie Di Francesco

14 gol fatti squadre di Nicola

9 gol fatti squadre di Di Francesco

TUTTI I PRECEDENTI FRA NICOLA E LA LECCE IN CAMPIONATO

3 vittorie Nicola

0 pareggi

3 vittorie Lecce

9 gol fatti dalle squadre di Nicola

7 gol fatti dal Lecce