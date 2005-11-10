Il Lecce si conferma squadra da trasferta. Paga il cambio di modulo, Stulic però è un problema

Un punto prezioso per il Lecce, che ferma l'emorragia data dalle tre sconfitte consecutive e muove un passo più lontano dalla zona retrocessione. L'1-1 contro il Torino è figlio di una prova accorta e anche un po' fortunata, ripensando alle occasioni sprecate da Simeone nel primo tempo e al palo di Adams: 0.26 gli xG dei salentini a testimoniare come sia stato ottenuto il miglior risultato possibile con le pochissime occasioni avute a disposizione.

Lecce squadra da trasferta

Serviva cambiare qualcosa e la scelta di mettere almeno per stavolta in soffitta il 4-3-3 per un più accorto 3-5-2 ha pagato. Salentini che si confermano squadra più performante lontano dal "Via dal Mare": dei 10 punti ottenuti fin qui, ben 7 sono arrivati in trasferta, figli dei successi a Venezia e Udine, più il pari di quest'ultimo turno.

Stulic ancora a zero reti

In una partita ben giocata a livello difensivo, dove Falcone e Thiago Gabriel sono delle certezze e dove anche il centrocampo ha dato il suo contributo, preoccupa l'attacco: ancora a secco Nikola Stulic, zero reti in 10 partite ufficiali, 9 delle quali in campionato. Anche oggi il serbo è stato ampiamente deludente e i 0 tiri in porta in 72 minuti sono un dato piuttosto indicativo. E senza un centravanti che segna la salvezza rischia di essere molto complicata.