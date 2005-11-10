Torino, la conferenza di Abate dopo la partita con il Lecce

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Torino, la conferenza di Abate dopo la partita con il LecceLive TMW
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Emanuele Pastorella
Emanuele Pastorella
Oggi alle 17:20Serie A
autore Emanuele Pastorella
07.11.2026 17:20Serie A
Premi F5 per aggiornare la diretta
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© foto di Matteo Gribaudi
17.20 - Il tecnico del Torino, Ignazio Abate, incontrerà i giornalisti dopo la sfida contro il Lecce, valida per l'undicesima giornata di campionato di Serie A. Segui la diretta testuale su Tuttomercatoweb.com dallo stadio Olimpico Grande Torino.
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