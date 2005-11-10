Lecce, Gallo: "Buon punto a Torino, fa morale e muove la classifica"

18.03 - Il difensore del Lecce, Antonino Gallo, incontrerà i giornalisti dopo la sfida contro il Torino, valida per l'undicesima giornata di campionato di Serie A. Segui la diretta testuale su Tuttomercatoweb.com dallo stadio Olimpico Grande Torino.

Venivate da tante sconfitte...

"Il mister ci ha parlato di atteggiamento e spirito di sacrificio. Era importante fare punto, ne abbiamo fatto uno che muove la classifica e fa morale"

E' cambiato un po' il suo ruolo

"Il mister fa la miglior formazione e io sono a disposizione, per la squadra è importante fare più ruoli ed essere un punto di riferimento"

Si sente un leader silenzioso?

"Sì, bello fare 200 gare con il Lecce. Ma siamo tutti capitani, ci sentiamo importanti e possiamo far stare concentrati i giovani"

Ore 18.06 - Termina la conferenza stampa di Gallo