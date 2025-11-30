Lecce, Berisha: "Oggi dobbiamo dire grazie a Falcone, ci ha salvato la settimana"
Il centrocampista del Lecce Medon Berisha ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il match casalingo contro il Torino vinto per 2-1 e valido per la 13^ giornata di Serie A.
Troppo importante vincere oggi.
"Partita importantissima, l'abbiamo meritata. Vittoria che pesa molto".
Quanto è stato decisivo Falcone?
"Troppo, Devo dire grazie a lui, ci ha salvato la settimana".
Grande qualità a centrocampo.
"Ho dato il mio contributo alla squadra, ma anche Coulibaly e Ramadani hanno dato una mano"
